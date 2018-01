92-Jährige baut Unfall auf Klinik-Parkplatz

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz der Haßbergklinik zu einem Verkehrsunfall. Eine 92-Jährige Opel-Fahrerin stieß beim Ausparken mit dem Heck gegen das Fahrzeugheck eines geparkten Ford einer 33-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf ca. 1000 Euro, am Opel liegt der Schaden bei ca. 500 Euro. ft