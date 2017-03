87-jährige Autofahrerin übersieht Fahranfängerin in Haßfurt

Am Montag gegen 13.05 Uhr fuhr eine 87-Jährige mit ihrem Mercedes die Ohmstraße in Haßfurt in Richtung Industriestraße. An der Einmündung zur Ottostraße übersah sie eine von rechts kommende 18-Jährige mit ihrem VW Polo. Angaben der Polizei zufolge kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß.



Durch das Auslösen der Airbags wurde die 18-Jährige leicht verletzt und vorsorglich ins Haßfurter Krankenhaus gebracht. Die 87-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Haßfurter Feuerwehr kümmerte sich mit etwa 20 Mann um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung.