53-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Rudendorf

von KLAUS SCHMITT

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Nachmittag des Karfreitags bei Rudendorf (Gemeinde Ebelsbach) ereignet. Dort ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.



Bei dem Opfer handelt es sich nach den Angaben der Polizeiinspektion Haßfurt um einen 53-jährigen Mann. Er stammt aus dem Landkreis Haßberge.



Die Umstände des tödlichen Geschehens sind noch nicht geklärt. Fest steht, dass sich der 53-Jährige mit seiner Maschine, einer Suzuki, aus Richtung Leppelsdorf (Gemeinde Lauter, Kreis Bamberg) dem Ort Rudendorf genähert hatte.



Unmittelbar vor dem Ortsschild muss er, wie die Unfallspuren deutlich machen, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und gestürzt sein. Aus welchem Grund, ist bisher nicht bekannt.



Der Fahrer und das Motorrad rutschten über die Fahrbahn in eine Wiese. Dort blieb der Motorradfahrer unmittelbar neben einem Graben liegen. Das Zweirad schlitterte noch 20 bis 30 Meter weiter über die Wiese.



Möglicherweise ist der Fahrer mit einem Schild kollidiert, das am Straßenrand steht. Das Zeichen weist Beschädigungen auf. Ob die allerdings von einer Kollision mit dem Motorrad oder dem Fahrer herrühren, ist bislang nicht bekannt. Diese und weitere Fragen muss ein Sachverständiger klären, den die Polizei an die Unfallstelle gerufen hat.



Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Motorradfahrer vermutlich nicht zu schnell gefahren. Dann wäre das Motorrad in größerer Entfernung von der Unfallstelle liegen geblieben, hieß es am Karfreitag vor Ort.



Bei dem Unfall wurde der 53-jährige Suzuki-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Rettungsdienst konnte dem Verunglückten nicht mehr helfen.



An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Rudendorf und Ebelsbach. Sie sicherten die Unglücksstelle unmittelbar am Ortseingang von Rudendorf und regelten den Verkehr. Die Straße, die erst vor einigen Jahren ausgebaut worden ist, musste komplett gesperrt werden.



Weitere schwere Unfälle

Vor einigen Jahren hat es an den Kartagen schon einmal schwere Unfälle im Kreis Haßberge gegeben. An einem Karfreitagnachmittag war ein Motorradfahrer auf der Zeiler Entlastungsstraße bei der Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Und an einem Karsamstag vor einigen Jahren starben zwei Brüder beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem anderen Wagen. Dieser Unfall passierte auf der Kreuzung der Zeiler Entlastungsstraße mit dem Autobahnzubringer (A 70).