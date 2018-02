3366,49 Euro pro Hauptschüler zu bezahlen

Im Schulareal an der "Oberen Heuernte" in Ebelsbach werden derzeit 163 Schüler der Grundschule und 16 Schüler der Haupt- beziehungsweise Mittelschule mit einigen Schülern in Fachkursen unterrichtet. Die beiden Schulverbände beschlossen nun ihre Haushalte für das Jahr 2018 und legten dabei für die Grundschule Ebelsbach eine Umlage von 1277,48 Euro pro Schüler und für die Hauptschule 3366,49 Euro pro Schüler fest. Damit wird das Umlagesoll ausgeglichen.

In die Grundschule Ebelsbach gehen derzeit insgesamt 163 Schüler aus den Gemeinden Ebelsbach (129) und Stettfeld (34). Seit dem Jahr 2003 sind damit die Schülerzahlen von 247 auf 163 zurückgegangen, wobei im Jahr 2015 mit 121 Schülern der Tiefstpunkt erreicht war und in den letzten drei Jahren die Schülerzahl wieder um 42 Schüler angestiegen ist.

Die Schulverbandsumlage, sagte Kämmerer Marco Weber, bewege sich seit dieser Zeit um die 200 000 Euro, wobei natürlich entscheidend sei, durch welche Schülerzahl sie geteilt werden kann. In diesem Haushaltsjahr 2018 betrage die Umlage 208 230 Euro. Bei der hohen Schülerzahl von 247 Schülern im Jahr 2003 habe sie sich auf 805,87 Euro pro Schüler belaufen, während sie jetzt bei 163 Schülern auf 1277,48 Euro pro Schüler komme. Die Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt würden 211 430 Euro betragen, denen 3200 Euro an Einnahmen gegenüberstünden. Damit verbleibe ein Umlagesoll von 208 230 Euro, das umgelegt werde.

Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind dabei Mieten und Pachten (70 000 Euro), Bewirtschaftungskosten der Gebäude (90 000 Euro), Kosten der Schülerbeförderung (5000 Euro) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel mit 9200 Euro. Im Vermögenshaushalt mit insgesamt 32 500 Euro stehen an Ausgaben für Arbeitsgeräte und Maschinen 2500 Euro, für Schulausstattung 5000 Euro und für Pausenhofgestaltung 25 000 Euro. In diesem Jahr soll der Pausenhof neu gestaltet werden mit Bewegungsgeräten oder einem verdrehten Netz. Dies sei mit der Schulleitung und dem Elternbereit abgesprochen, betonte Schulverbandsvorsitzender Walter Ziegler. Für das Jahr 2019 gehe man dann von der Umsetzung eines Digitalkonzeptes aus, das von der Bayerischen Staatsregierung angekündigt sei.



"Außenstelle von Eltmann"

Etwas anders sieht die Lage im Hauptschulverband Ebelsbach aus, der ja schulintern nur aus einer Klasse mit 16 Schülern von der "Georg-Göpfert-Mittelschule" Eltmann besteht und damit einer Außenstelle von Eltmann gleichkommt. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist hier noch dramatischer, wobei hier nicht nur die Geburtenzahl, sondern auch die sechsstufige Realschule und die Einführung der Mittelschule eine Rolle spielen. So sind für die verbliebene Hauptschule Ebelsbach die Schülerzahlen von 273 im Jahr 2001 auf nunmehr 94 (2017) zurückgegangen. Aber auch diese Zahl von 94 Schülern aus den Gemeinden Ebelsbach, Stettfeld, Breitbrunn und Kirchlauter wird nicht mehr in Ebelsbach unterrichtet, sondern nur noch eine Klasse mit 16 Schülern.

Das Schulgebäude in Ebelsbach ist aber weiterhin im Besitz des Hauptschulverbandes Ebelsbach, und der muss für die Betriebskosten sowie Zins und Tilgung aufkommen. Dazu bekommt er vom Grundschulverband eine Miete und einen Anteil aus den Bewirtschaftungskosten durch die Gemeinde Ebelsbach und den Grundschulverband. Trotzdem bleiben ihm nach der Darstellung von Kämmerer Marco Deppner noch ein ungedeckter Bedarf von 316 450 Euro, der durch die Schüler geteilt werden muss. Der Schulverband nimmt aber hier nicht die 16 Schüler als Teiler an, sondern die 94 Schüler aus den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach und kommt damit auf eine Schulverbandsumlage von 3366,48 Euro. Damit kommt es zu einem ausgeglichenen Haushalt. Eine Teilung der Umlage durch 16 Schüler würden 19 778 Euro pro Schüler bedeuten, und diese Summe wäre nicht zu vermitteln.

Die Verwaltungsumlage von 316 450 Euro mit 3366,49 Euro pro Schüler verteilt sich demnach wie folgt auf die Gemeinden: Ebelsbach 151 492,02 Euro (45 Schüler), Kirchlauter 70 696,28 Euro (21 Schüler), Breitbrunn 47 130,85 Euro (14 Schüler), Stettfeld 47 130,85 Euro (14 Schüler). Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind hier Zinsen an den Kreditmarkt (51 100 Euro), Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (90 000 Euro), Kosten der Schülerbeförderung (125 000 Euro) sowie Erstattung an Gemeinden (unter anderem Eltmann) mit 80 000 Euro.

Aus der Sanierung seiner Gebäude hat der Hauptschulverband Ebelsbach derzeit noch einen Schuldenstand von 1 567 000 Euro. Durch die Tilgung will man zum Ende des Jahres auf einen Schuldenstand von 1 412 000 Euro kommen.

Mit einem Satz erwähnte der Stettfelder Bürgermeister Alfons Hartlieb (CSU) das "leidige Problem" um die Zukunft des Hauptschulverbandes. Bürgermeisterin Gertrud Bühl (Breitbrunn, (FW)) ergänzte, dass man den eigenen Anwalt hier aufgefordert habe, der Sache wieder näherzutreten. Auch die Gemeinde Ebelsbach habe ihre anwaltliche Vertretung zu einer weiteren Lösung gedrängt, betonte deren Bürgermeister Walter Ziegler ((BNL)).