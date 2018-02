3000 Zuschauer begeistern sich in Obertheres

Der OCV hatte den Besuchern nicht zu viel versprochen und so fühlten sich während des Umzugs und anschließend bei der Open-Air-Party vor der Turnhalle alle rundum wohl.



Mit 3000 Zuschauern hoch zufrieden

"Wir sind mit der Anzahl von geschätzt 3000 Zuschauern und der Teilnahme von rund 500 bis 600 Aktiven sehr zufrieden", äußerte sich denn auch am Ende der Präsident des OCV, Karl Dotzel. "Es ist schön, dass sich unser Aufwand, jedes Jahr einen Faschingszug durch Obertheres zu veranstalten, auch heuer wieder gelohnt hat!"



Der Umzug glänzte dieses Jahr erneut mit seinen elf besonders fantasievollen Wagen, den 16 nicht minder schönen Fußgruppen, den vier Musikkapellen aus Untertheres, Obertheres und Buch, Abersfeld sowie Gädheim sowie der Sambagruppe Bateria Caliente aus Hofheim.



Die fröhliche Stimmung der Zugteilnehmer übertrug sich auf die größtenteils maskierten Besucher entlang der Straßen, die sich über die kreativ gestalteten Wagen und die herrlichen Kostüme und Ideen der Fußgruppen freuten.



Der OCV kam mit einem prächtigen Saloon-Wagen daher und wurde vom Prinzenpaar Alexander I. und Jenny I., von der Zwergen-, der Kinder- der Jugend- und der Prinzengarde sowie den OCV-Senioren begleitet. Innerhalb von eineinviertel Stunden schlängelten sich die großen Wagen der Steinsfelder Vereine, der Jugend aus Maroldsweisach, des KCO Oberlauringen, der Zeiler Nexdöcher, des Zeiler Faschingsclubs Stressfrei, der Feuerwehr Obertheres, der Tanzgruppe des MSV Ottendorf, des Après Ski Clubs Obertheres, der Kameradschaft Ziegelanger und der KLJB Unterspiesheim, die eine ganze Dampflok auf ihrem Gefährt errichtet hatten, vom Kahlberg über die Klosterstraße bis zur Turnhalle.



Faschingsbegeisterte aus der ganzen Umgebung dabei

Begleitet wurden sie von den Zeiler Bachratten, dem Kindergarten Obertheres, den Zeiler Pfostlern, den Naturfreunden Obertheres, der Gruppe "Theres singt und lacht", dem Gesangverein Obertheres, dem SSV Gädheim, der Ü40-Gruppe des TV Obertheres und dem "Club der 12 geheimen" Obertheres. Vor der Turnhalle schließlich sorgten "Yvonne und die fidelen Buam" für die musikalische Unterhaltung, während sich Zugteilnehmer und Gäste mit Getränken und Speisen stärken und auf dem Platz vergnügen konnten. Mit der Faschingsgaudi in der Turnhalle ging ein schöner Tag langsam seinem Ende entgegen.