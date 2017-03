2,7 Promille: 33-Jähriger wendet Gewalt gegen Polizeibeamte an

Ein 27 Jahre alter Beamter der Polizeiinspektion Haßfurt hat sich bei einem Einsatz am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Ebelsbach leichte Verletzungen zugezogen. Zusammen mit einer Kollegin war er wegen eines Streites zu einem Anwesen in der Straße Judenhof gefahren.



Wie die Polizei mitteilte, hatte sich dort eine 37 Jahre alte Wohnungsmieterin mit ihrem 33-jährigen Freund verstritten. Als der Störenfried der Aufforderung die Wohnung zu verlassen nicht nachkam, verständigte sie die Polizei. Nach dem Eintreffen der Streife zeigte er sich auch im Gespräch mit den Beamten weiterhin uneinsichtig, so dass ihm ein Platzverweis erteilt und er über eine mögliche Gewahrsamnahme belehrt wurde.



Daraufhin beleidigte er die anwesenden Beamten mit wüsten Beschimpfungen. Als er sich weiterhin weigerte zu gehen, sollte er unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus der Wohnung gebracht werden. Er leistete daraufhin Widerstand, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, weiterhin Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten auszustoßen.



Nachdem man ihn überwältigt hatte wurde er zur Dienststelle gebracht. Der verletzte Polizeibeamte war glücklicherweise weiterhin dienstfähig. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 2,70 Promille, woraufhin von einem Arzt bei dem Straftäter eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Delinquenten erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.