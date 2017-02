16-Jähriger bei Zusammenstoß in Knetzgau verletzt

Verletzungen, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen, hat sich am Mittwochnachmittag der 16 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall in Knetzgau (Kreis Haßberge) zugezogen.



Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 16.20 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto die Sandgartenstraße in Fahrtrichtung Laubachstraße. Auf Höhe der Sporthalle wollte er nach links auf einen Parkplatz einbiegen, übersah hierbei aber er den entgegenkommenden 16-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad, der geradeaus fahren wollte.

Das Auto erfasste den Zweiradfahrer mit der linken Fahrzeugfront seines Wagens. Durch den Zusammenstoß stürzte der Leichtkraftradfahrer und verletzte sich. Außerdem stieß er noch gegen ein parkendes Fahrzeug.



Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro.