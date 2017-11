1000 Jahre Zeil im Comicformat

Ein Comic zum Jubiläum? Kann man damit einer 1000-jährigen Stadtgeschichte gerecht werden? Bürgermeister Thomas Stadelmann stellte sich diese Fragen freilich selbst, als die Wegpunkte für das Programm und die Aktionen zum 2018 bevorstehenden Jubiläumsjahr "1000 Jahre Zeil" gesteckt wurden. Die Idee, einen im Comicstil gezeichneten Stadtführer herauszugeben, fand Zuspruch bei den Verantwortlichen, zumal das Ganze anderswo im Landkreis Haßberge schon funktioniert hat, wenngleich der Anlass hier kein Jubiläum war: Die Stadt Ebern hat bereits einen Comic-Stadtführer veröffentlicht, als Autoren und Illustratoren hat die ehemalige Kreisstadt das heimische Ehepaar Carmen und Stefan Andritschke engagiert. Das Ergebnis hat der Stadt Zeil so gut gefallen, dass sie in eigener Sache auf die Eberner Comiczeichner zuging und um Wiederholung bat - zeilgerecht, versteht sich.



Am gestrigen Mittwoch nun stellte die Stadt Zeil das Ergebnis der Zusammenarbeit vor, die im April dieses Jahres ihren Anfang nahm. Herausgekommen ist eine unterhaltsame, informative Geschichte über die Geschichte der Stadt Zeil: Die beiden Comicfiguren Emma und Paul erkunden gemeinsam die historische Altstadt und stoßen dabei auf allerhand kulturhistorische Fakten und Daten zu den besuchten Straßen, Gassen, Gebäuden und Plätzen. "Es ist eine wirklich schöne Geschichte, die da entstanden ist", sagte Stadelmann. "Ich bin ein totaler Fan."



Wie Carmen Andritschke erklärt, begann alles im Frühjahr dieses Jahres mit einer Stadtführung durch Zeil, Beate Reinhardt von der Tourist-Information der Stadt nahm die beiden Eberner mit auf eine Reise durch die geschichtsbeladene Altstadt. Bei ihren Recherchen standen den beiden Zeichnern Stadtführerin Reinhardt und auch die Zeiler Heimatforscher immer zur Seite, sagte Stefan Andritschke. Was den Comic neben der (von Zeiler Seite selbstverständlich geprüften) Faktentreue ausmacht, ist vor allem der hohe Wiedererkennungswert der abgebildeten Szenerien, wie der Fränkische Tag beim Lesen des 38-seitigen Comic-Heftchens feststellen konnte: Die Häuser, die Gassen, die Bögen in der Stadtmauer, die Wegführung und all das sieht so aus, wie man es mit eigenen Augen selbst erspähen kann, begibt man sich zum entsprechende Ort des Geschehens.



Der Comic-Stadtführer für "Junge und Junggebliebene" ist laut Bürgermeister Stadelmann ab sofort erhältlich, in der ersten Auflage erscheint das Werk mit einer Stückzahl von 1000 - jubiläumskonform also, sollte die Nachfrage aber größer sein, können weitere Exemplare gedruckt werden. Bereits zum diesjährigen Zeiler Abend am 17. November im Rudolf-Winkler-Haus wird der Comic laut Stadelmann verkauft, 6,90 Euro soll er kosten. Die Werbetrommel für das Jubiläumsjahr rührt die Stadt damit also jetzt schon fleißig, auch bedruckte Tassen und weitere Artikel zum Thema "1000 Jahre Zeil" bietet die Kommune am Zeiler Abend an. Den Stadtführer gibt es laut Stadelmann in der Folgezeit dann im Rathaus, bei der Postagentur Holch und in der Bibliothek zu kaufen.



Der Bürgermeister ging zudem auf das geplante Programm im Jubiläumsjahr ein, darunter insgesamt vier Vorträge der Heimatforscher Martin Schlegelmilch, Alois Umlauf, Ludwig Leisentritt und Christoph Winkler zu unterschiedlichen Epochen der Stadtgeschichte sowie ein besonderes Konzert im Mai mit dem "Chor der 1000 Stimmen", der eine eigens komponierte Jubiläumshymne aufführen wird, mit anschließendem Musikfestival in verschiedenen Höfen der Altstadt.



Das komplette Jahresprogramm der Stadt für 2018 sieht wie folgt aus:



31.12.17 Silvesterball



Wir feiern gemeinsam ins Jubiläumjahr

Begrüßung- und Mitternachtssekt,

Buffet vom Restaurant Kolb,

Tanzmusik und Lichtershow

Tuchangerhalle

Eintritt: 49,00 €

Einlass: 19.00 Uhr Beginn: 20.00 Uhr





01.01.18 Ökumenischer Neujahrsgottesdienst mit Neujahrsempfang auf dem Marktplatz

Beginn: 16.30 Uhr





07.01.18 Matinee mit Zeiler Chören

Grußwort von Staatssekretär Gerhard Eck

Rudolf-Winkler-Haus



Beginn: 11.00 Uhr





22.02.18 1. Vortrag zur Stadtgeschichte

Entstehung bis 30-jähriger Krieg

Referent: Martin Schlegelmilch

Beginn: 19.00 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus





15. - 18.03.18 7. Haßberg-Spieletage





06.04.18 Plattenparty - Jugendzünder

Rudolf-Winkler-Haus, Einlass: 21.00 Uhr





14. - 16.04.18 Bilderausstellung durch die Mitwirkenden am Kunstkalender

Ort: Rudolf-Winkler-Haus



27.04.18 Literarischer Abendspaziergang durch Zeil

Prominente Zeiler lesen für Zeiler Geschichten und Geschichtli

Beginn: 19.00 Uhr in der Bibliothek





09.05.18 Michl Müller

"Müller...nicht Shakespeare"

Tuchangerhalle, Beginn: 20.00 Uhr





17.05.18 2. Vortrag zur Stadtgeschichte

Ca. 1650 bis zur Säkularisierung 1803

Referent: Alois Umlauf

Beginn: 19.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus





19.05.18 Chor der 1000 Stimmen

Marktplatz

Beginn: 18.30 Uhr - anschließend:



Musikfestival in den Höfen



Finanzamtsgarten: Miss Sophie

Hof Schlegelmilch: Cafè Sehnsucht - Silvia Kirchhof

Hof Zösch/Weisel: Harfenlichter

Hof Hornung: Groove Killer

Hof Wendenburg: Dreyklang



Eintritt: 10 Euro, Beginn ab 20.00 Uhr







22.06.18 Ehrenabend zum Festwochenende mit Festrede

Moderation: Eberhard Schellenberger

Rudolf-Winkler-Haus

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr





23 + 24.06.18 Historisches Festwochenende in der Zeiler Altstadt

Samstag: 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Sonntag: 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr





13.07.18 ZwischenZEILen

Theaterstück über Zeil

In Zusammenarbeit zwischen Schule und Theaterwerkstatt

Organisation: Wolfgang Grader (Rektor Mittelschule)

Rudolf-Winkler-Haus, Beginn: 19.00 Uhr





15.07.18 Ökumenischer Dankgottesdienst zur 1.000 Jahr-Feier

Mitgestaltet von der Regionalbischöfin Doroethea Greiner und Thomas Keßler

Ort: Käppele

Beginn: 10.00 Uhr





21.07.18 Sebastian Reich & Amanda

"Glückskeks"

Rudolf-Winkler-Haus, Beginn: 20.00 Uhr





22.07.18 Open Air Konzert am Hexenturm

Leitung: Oliver Kunkel

Beginn: 20.00 Uhr





03.08.18 Eröffnungskonzert zum Weinfest

Mit dem Liederkranz

Rudolf-Winkler-Haus





04. bis 06.08 Altstadt Weinfest





10. + 11.08.18 Stadtstrand - Jugendzünder

Ort: Caritas-Garten

24. bis 26.08.18 Stadtstrand - Jugendzünder

Caritas-Garten

07. + 08.09.18 Stadtstrand - Jugendzünder

Caritas-Garten





15.bis 17.09.18 Zeil leuchtet (Altstadt)



21.09.18 3. Vortrag zur Stadtgeschichte

1804 bis zum 1. Weltkrieg

Referent: Ludwig Leisentritt

Rudolf-Winkler-Haus, Beginn: 19.30 Uhr





05.10.18 Plattenparty - Jugendzünder

Rudolf-Winkler-Haus, Einlass: 21.00 Uhr





18.10.18 4. Vortrag zur Stadtgeschichte

ca. 1920 bis heute

Referent: Christoph Winkler

Rudolf-Winkler-Haus, Beginn: 19.00 Uhr





23.11.18 Zeiler Abend mit Rückblick auf das Festjahr

Rudolf-Winkler-Haus, Beginn: 19.00 Uhr





08. + 09.12.18 Weihnachtsmarkt (Altstadt)





23.12.18 Zeiler Weihnacht in der Pfarrkirche

Beginn: 17.00 Uhr





24.12.18 Christmette / Feierliches Hochamt

Ort: Käppele

Beginn: 24.00 Uhr