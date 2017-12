Wenn Väter wandern, Mütter feiern und Ritter aufwarten

Donnerstag, 5.5.Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-EremitagePlassenburgTreffpunkt: Museumskasse95326 Kulmbach14.15 UhrKneippenputzer e.V.Ab 10.00 Uhr Weißwurstfrühschoppen, nachmittags Kaffee und Kuchen - Auch sonst ist für das leibliche Wohl mit kalten und warmen Speisen und Getränken bestens gesorgt.Kneippanlage96197 Wonsees10.00 UhrZum Kinder-Flohmarkt am Teich“ bitte anmelden unter Telefon 09221-75834!Beginn um 9 Uhr mit einem Familiengottesdienst.Danach Frühschoppen mit zünftigen Schmankerln, musikalisch umrahmt durch Alleinunterhalter Hansi Hümmer. Ab 11 Uhr können Kinder beim „Kinder-Flohmarkt am Teich“ Spielzeug verkaufen und kaufen. Ab 13 Uhr Live-Band „Na Sowas“ mit Kaffee und Kuchen. Nachmittags Hüpfburg, Schminken und Spiele...und Bau eines Nistkastens. Interessierte können sich zudem über den Neubau des Wohnheimes „Wohnen an der Dobrach“ informieren.Hauptstraße 5295326 MelkendorfBeginn: 9.00 UhrEvangelische Kirchengemeinde KasendorfTreffpunkt: Tankstelle95359 Kasendorf9.00 UhrMotto: „In Schleema, in Schleema, do iss schee!“Mit BieranstichDer Erlös kommt dem Feuerschutz im Ortsteil Schlömen zu Gute. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Vormittag Domenik Bär und ab 14 Uhr die Kulmbacher „Stollmusikanten“.Bei schlechtem Wetter in der ScheuneDorfscheune95339 Schlömen10.00 UhrShiatsuMassagenFarbmeditationGeschichten für Jung und AltStricken, Häkeln, Knüpfen etc.14.00 – 17.00 UhrMehr http://www.die-lindenallee.deFrankenwaldverein KupferbergTreffpunkt Marktplatz95362 KupferbergInfo: 09227-9739188.30 UhrFF WartenfelsTreffpunkt Gasthaus GeyerStart: 9.30 Uhr95355 PresseckFFW LimmersdorfBeginn 10.00 Uhr95349 Thurnaumit der Untersteinacher BlasmusikAn der Alten Post95369 Untersteinach10.00 UhrFreitag, 6.5.Waldorfschule Wernstein-BayreuthDas "Haus der Temperamente" von Johann Nestroy handelt von vier Familien handelt, die einerseits gleich und andererseits doch alle durch ihre Temperamente sehr unterschiedlich handeln und reagieren. Kostüme wurden teils selber von Schülern und von den Eltern genäht, Kulissen gebaut, Wände gestrichen, Requisiten zusammengetragen, so dass sich die Zuschauer gut in das bürgerliche Wien des 19. Jahrhundert hineinversetzen können.Bayerisches Brauerei- und Bäckereimuseum, Sonderveranstaltungsraum, 4. StockHofer Straße95326 KulmbachFreitag 15.00 Uhr und 19.00 UhrSa: 19.00 UhrSo: 16.00 UhrStadt KulmbachTreffpunkt: Rathaus95326 KulmbachKarten: 09221/9588017.00 UhrSamstag, 7.5.MönchhofshalleHofer Str. 2095326 Kulmbach21.00 UhrMusikverein MainleusSommerhalle95326 Kulmbach19.30 Uhr- Kultur am PutzensteinSoul, Blues, Groove und deutsche Texte … im SoulTrio stellt Crizz sein Debütalbum "Ich bin" vorPutzenstein95349 Putzenstein20.00 UhrOder Tourist Information KulmbachBuchbindergasse 509221 / 95 88 -0– großes Gospelchorkonzert mit dem Main-Line-Gospelchor und dem Jazzchor 92HertzEvangelische Kirchengemeinde AuferstehungskircheAuferstehungskircheHagleite95326 Kulmbach17.00 Uhr– ein Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg“Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-EremitagePlassenburg, Treffpunkt: Museumskasse95326 Kulmbach14.15 UhrStadt KulmbachAltstadt / Oberhacken95326 KulmbachSa 10.00 – 23.00 UhrSo 10.00 – 23.00 UhrSonntag, 8.5.Das Ensemble unter Leitung von Svetlozar Galabov hat ein hörenswertes Programm mit russischen, bulgarischen und griechisch altertümlichen Orthodoxsakralgesängen zusammengestellt.AutobahnkircheBernecker Straße 4095502 Himmelkron17.00 UhrGespielt wird „Weltliches und Religiöses, Altes und NeuesKirchengemeinde GrafengehaigKirche95356 Grafengehaig17.00 UhrMusikverein KasendorfDr.-Stammberger-HalleSutte95326 Kulmbach19.00 UhrKarten Vorverkauf bei der Geschäftsstelle der Bayerischen RundschauKressenstein 2 in Kulmbach.Oder mai.musica@t-online.deArbeiterwohlfahrt KulmbachBewohner, Angehörige und Freunde des Hauses können gemeinsam bei Kaffee, Kuchen und musikalischer Unterhaltung einen schönen Nachmittag verbringen.Im Laufe des Nachmittags werden für Interessierte Führungen durch das Haus angeboten.BürgerhospitalSpitalgasse95326 Kulmbach13.30 – 17.00 UhrViel Spaß wünscht Ihnen Ihre Gemeindereporterin Susanne Benker