Neue Gemeindereporterin für den Landkreis Bamberg

Mein Name ist Christine Köstner (32) und ich bin vor 4 Jahren aus dem Mittelfränkischen Nürnberg in die Wunschwahlheimat Hirschaid bei Bamberg gezogen und seit dem 01.07.2016 als Gemeindereporterin im Landkreis Bamberg Ihr Ansprechpartner in Sachen Gemeindeseiten.Als Gemeindereporterin stelle ich Vereinen und öffentlichen Einrichtungen das kostenlose Online-Bürgerportal gemeinde.infranken.de vor und unterstütze sie dann bei der Erstellung ihres Vereins- bzw. Einrichtungsprofils sowie bei der Veröffentlichung ihrer Beiträge und Bildergalerien auf den Gemeindeseiten. Gelegentlich werden Sie auch einen Text von mir lesen, doch hauptsächlich stehen Sie mit Ihrem Verein oder Ihrer öffentlichen Einrichtung und Ihren Mitgliedern im Mittelpunkt des Geschehens.Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, stehe ich ihnen gerne unter koestner.gemeindereporter@gmail.com zur Verfügung. Ich freue mich auf viele spannende Beiträge und regen Austausch auf allen Bamberger Gemeindeseiten.Ihre Gemeindereporterin Christine Köstner