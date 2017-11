Vom Süden träumen, sich am Glühweinstand wärmen oder mit dem Bären Geburtstag feiern

"Ab in den Süden" - Die rasante Urlaubsrevue "Ab in den Süden" ist die unterhaltsame Schlager-Komödie von drei ungleichen deutschen Paaren, die sich im Urlaub kennen lernen. Turbulente Beziehungsdramen und deutsche Hits führen durch die rasante Show: von Rock'n'Roll über Disco, Neue Deutsche Welle und beliebten Schlagerhits.Wacky Productions PfrontenDr.-Stammberger-HalleSutte95326 Kulmbach20.00 UhrTickets: Tourist-Info Kulmbach I Bayerische Rundschau: 0800-900 91 00Poolparty – nicht nur für KidsHeiße Rhythmen, ein quirliges Treiben und jede Menge „Spaß im kühlen Nass“: Rainer Ludwig legt aktuelle Charthits auf. Neben cooler Musik und der traditionellen Gruß- und Wunschaktion sorgen Wasserballspiele und Wettbewerbe, unter anderem vom Sprungturm, für ungetrübtes Vergnügen. Stadtwerke Kulmbach und Sparkasse Kulmbach-KronachHallenbad95326 Kulmbach18.00 – 21.00 UhrDaphne de Luxe: Artgerecht Daphne de Luxe gibt in "Artgerecht" ihre amüsanten Beobachtungen über das Zusammenleben von Menschen zum Besten und wie es sich verändert. Die Humoristin wirft einen kritischen Blick auf unser Konsum- und Essverhalten, aber vergisst bei all dem natürlich nie den Genuss ohne Reue. Neue Lieder und Anekdoten, jede Menge Humor und Selbstironie sorgen für gnadenlos gute Unterhaltung.19.30 Uhr, Einlass 18.00 UhrOder KKB-Tickethotline (Abendkasse): 09225-99 99 009Die Geschichte für Kinder "Mascha und der Bär", die das Puppentheater erzählt, basiert auf einem alten russischen Märchen. Die kleine Mascha lebt mit ihrem Freund, dem Bär, im Wald. Als der Bär Geburtstag hat, will Mascha ihm eine Geburtstagstorte backen. Doch wie immer ist Mascha ziemlich zerstreut und bringt in ihrer etwas chaotischen Arbeitsweise einiges durcheinander. Ob der Bär seine Torte doch noch bekommt?Stadt KulmbachDr.-Stammberger-HalleSutte, 95326 Kulmbach16.00 UhrEines der bedeutendsten romantischen Oratorien, der "Elias" für Vokalsoli, Chor und großes Orchester von Felix Mendelssohn, ist in einer Co-Produktion der beiden evangelischen Kantoreien Selb und Kulmbach zu hören. Die Leitung übernimmt der Kirchenmusikdirektor Ingo Hahn.Stadtkirche St. Petri95326 Kulmbach17.00 UhrDas Madrider Duo Zaruk, bestehend aus der Cellistin Iris Azquinezer und dem Gitarristen Rainer Seiferth, gastiert bei Kultur in Putzenstein .Es widmet sich ganz der Musik der sefardischen Juden, die Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien vertrieben wurden. Da diese Melodien oft ohne instrumentale Begleitung gesungen wurden, lassen sie bei der Interpretation viel Spielraum zu.In Zaruk's Arrangements finden Klassik, Jazz und traditionelle Musik, Komponiertes und Improvisiertes, Minimalismus und Virtuosität gemeinsame Wege.Monika Kober - Kultur am PutzensteinPutzenstein 295349 Putzenstein20.00 UhrDie "Junge Musiker Stiftung" lädt ein zu einem stimmungsvollen Konzert mit Johann Sebastian Bach: Konzert in c-Moll für Oboe und Violine, Streicher und Continuo, Edward William Elgar: Serenade e-moll, op. 20, Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater für Sopran- und Alt- Solo, Streicher und ContinuoPfarrei MarienweiherBasilika95352 Marienweiher17.00 UhrEintritt freiWeihnachtsmarktChristiana Frfr. v. LerchenfeldMinisterhausHeinersreuth 16a95355 PresseckSa 13.00 – 19.00 UhrSo 11.00 – 18.00 UhrDer Kupferberger Cäcilienmarkt ist jedes Jahr wieder eine Attraktion. Die FFW Kupferberg lädt ein zum Cäcilienmarkt rund um den Marktplatz.95362 Kupferberg14.00 UhrBeim Veitlahmer Martinimarkt erwarten Sie Leckereien wie etwa landestypische Spezialitäten in der russischen Stube und besinnliche Erlebnisse, zum Beispiel beim Lichtleinschwimmen oder im Raum der Sinne. Zu sehen gibt es unterhaltsame Theaterspiele und liebevoll hergestellte Waren auf dem Basar. Darüber hinaus können Sie sich über die Waldorfpädagogik informierenFreie Mittelschule und Waldorfkindergarten Wernstein Waldorfkindergarten95336 Veitlahm13.00 – 17.00 Uhr13.00 Uhr Waldorfschule14.00 Uhr KindergartenBeim Benefiz-Basar der Evangelischen Kirchengemeinde Mainleus gibt es handgefertigte Weihnachtsdekoration aus Holz, Vogelhäuser, Adventskränze und Leckereien aus eigener Produktion zu kaufen. Auch Kaffee und Kuchen fehlen nicht. Der Erlös ist für die Lautsprecheranlage der Christuskirche bestimmt.Evangelische Kirchengemeinde Mainleus – FrauenforumMartinshausFriedhofstraße 1295336 Mainleus14.30 UhrViel Spaß wünscht Ihre Gemeindereporterin Susanne Benker!