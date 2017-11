Oldtimer, Vierbeiner und viel Kerwa

Siehst du die Rauchzeichen am Horizont? Das sind sicher Indianer. Und da unten, das riesige Piratenschiff? Das Kinder- und Jugendstück Peter Pan feiert an diesem Abend auf der Naturbühne Trebgast Premiere. Für die Helden ist der Traum vom Fliegen wahr geworden und sie erleben Abenteuer um Abenteuer.Am Wehelitzer Berg 1595367 Trebgast20.30 UhrWie ging es damals im Mittelalter zu? Ihr werdet von mutigen Landsknechten hören, vom armen Webern und reichen Pfeffersäcken. Der mutige Ritter ist eine Kinder-Erlebnisführung für die ganze Familie. Als Höhepunkt werden wir gemeinsam einen Turm der früheren Kulmbacher Stadtbefestigung besteigen und dort auf Schatzsuche gehen. Es winken kleine Preise für besonders Findige.Stadt KulmbachTreffpunkt: Zinsfelder BrunnenHolzmarkt95326 KulmbachTelefon: 09221 / 9588015.00 UhrEin volles Programm bietet an diesem Familiensonntag der Bayerische Bauernverband Kulmbach.9.30 Uhr Gottesdienst, danach Weißwurstfrühschoppen.Ab 11.30 Uhr Mittagessen13 Uhr Oldtimerrundfahrt durch Schirradorf14.30 Uhr Modenschau unter dem Motto "Historische Rundreise durch die Trachtengeschichte Frankens". Der Brauchtumsverein Marktschorgast wird Volkstänze zeigen. Für die Musik sorgt die Modschiedler Blaskapelle.Nicklas LandtechnikHadelberg 1996197 SchirradorfBeginn 9.30 UhrAm Tag des Hundes bietet das Erlebniszentrum für Mensch & Hund Sport, Spiel und Spaß für zwei- und vierbeinige Besucher.So darf beim Jederhundtreffen kräftig geschnüffelt und gespielt werden und es gibt viele Informationen rund um den Hund. Außerdem ist Schnäppchenalarm im Pfotenshop mit 30% Rabatt und auf dem Tierschutzflohmarkt gibt es eine Menge Raritäten. Bitte recht freundlich heißt es bei der Tierportrait-Aktion.Eintritt ist frei!Wirsberger Straße 1295339 NeuenmarktTelefon: 09227 / 90252713.00 – 18.00 UhrBei der traditionellen Rangakerwa lädt der Gesangverein Heinersreuth zu deftigen und süßen Leckereien ein. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Spielmobil.Am Samstag ab 14.30 Uhr erwartet die Besucher selbstgebackener Kuchen, ab 18.30 Uhr Sauerbraten mit Klöß und Unterhaltungsmusik.Am Sonntag ab 10.30 Uhr werden „Blaugsudna“ serviert und zum Ausklang gibt es noch einmal Kaffee und Kuchen (Ende cirka 16.30 Uhr).Gesangverein HeinersreuthZelt am Feuerwehrhaus95361 HeinersreuthGroßenhül feiert Kerwa mit Kuchen, Gegrilltem, Festzelt und guter Stimmung.96197 Markt WonseesBei der Lindenkirchweih in Peesten wird dieses Jahr ein Jubiläum gefeiert, denn vor 15 Jahren beging man, nach der Wiedererrichtung der Tanzlinde nach den Originalplänen, zum ersten Mal nach langer Pause wieder eine Lindenkirchweih. 95359 Kasendorf PeestenProgramm hier Das Fränkische Dorffest der FFW Weißenbach-Osserich startet am Freitag ab 18.00 Uhr mit saftigem Krenfleisch und Haxen mit Kraut. Samstag ab 19.00 Uhr erwartet die Besucher der Weißenbacher Feuerzauber und der Brucktanz mit „Frankenbauer“.Sonntag gibt es ab 10.00 Uhr Weißwurstfrühschoppen, ab 14.00 Uhr Kaffee, Kuchen und als krönenden Abschluss ab 17.00 Uhr frisch geräucherte Forellen und Schaschlik.Feuerwehrhaus95339 Wirsberg-WeißenbachViel Spaß wünscht Ihre Gemeindereporterin Susanne Benker!