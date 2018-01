Sport und Kultur am Wochenende in ERH

In Neuhaus steigt am Samstag der 24. Neuhauser Straßenlauf. Bei der traditionellen Veranstaltung gehen Sportler aller Altersklassen an den Start, Beginn ist um 12 Uhr. Zwar ist die Anmeldefrist schon abgelaufen, auf der Homepage des TSV Neuhaus ist eine Nachmeldung aber noch möglich. Ansonsten können Besucher die Läufer anfeuern, was das Zeug hält.



Sportlich geht es auch in Hemhofen zu, der TSV veranstaltet hier ein Hallenturnier für die Fußballjugend. Der ganze Samstag steht im Zeichen des Sports: Ab 9 Uhr beginnen die G-Junioren, zwei Stunden später folgt das Turnier der F-Junioren. Bevor um 15 Uhr und um 17 Uhr das Turnier der E2- und E1-Jugend stattfindet, steigt im 14:30 Uhr ein Einlagespiel der Bambinis (Jahrgang 2010 und 2011). Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, die Nachwuchskicker freuen sich über rege Unterstützung.



Wer am Wochenende lieber die kulturelle Unterhaltung sucht, der hat in Herzogenaurach und Falkendorf zwei Anlaufstellen. In der Schuhstadt steigt am Freitag ein Theaterabend, ausgerichtet vom VdK-Ortsverband. Los geht es um 19 Uhr im Liebfrauenhaus in der Erlanger Straße. In Falkendorf dagegen veranstaltet der Männergesangverein im Gasthaus Jordan ein Wirtshaussingen mit Karl Kaiser. Die Veranstaltung findet am Samstag statt.



Wenn sie noch für den Frühling nachrüsten wollen, dann gibt es in Großenseebach eine gute Möglichkeit hierfür: In der Grundschule steigt am Samstag eine Räderbörse, eine gute Möglichkeit, um die guten Vorsätze für das laufende Jahr umzusetzen.