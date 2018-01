Silberne Konfirmation in Mitwitz

Die Festpredigt hielt der ehemalige Mitwitzer Pfarrer Heinz Müller,der die jungen Leute in seinem letzten Jahr in Mitwitz noch als Präparanden unterrichtete. Die Konfirmation feierte man 1992 in der Vakanzzeit mit dem inzwischen verstorbenen Pfarrer Detlef Sibbor aus Burggrub. Der Gottesdienst, der musikalisch durch den Gospelchor unter der Leitung von Christine Feyler musikalisch ausgestaltet wurde, stand, wie schon bei der Konfirmation vor 25 Jahren unter dem Bibelwort aus Johannes 6, Vers 48 „ Jesus Christus spricht : Ich bind das Brot des Lebens „. Die Silberne Konfirmation feierten Frank Bauer, Manuela Hempfling, Nicole Hempfling, Nina Jung, Georg Jung, Katja Lehner, Heiko Lenker, Stefanie Maier, Silvia Sauer, Daniela Schader, Katharina Schardt, Ulrich Slovig, Stefanie Sommer und Dunja Walter.