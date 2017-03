Montessori Kindergarten Dörfles: Was mache ich, wenn ich mal groß bin?

Es wurden bereits verschiedene Fragen besprochen, so zum Beispiel: Was und wo arbeiten Mama und Papa? Wie sieht die Arbeit in einem Supermarkt aus? Was hat ein Bäcker alles zu tun und wann muss er eigentlich früh aufstehen? Was macht ein Feuerwehrmann, Postbote, Polizist, Arzt, Forscher, Bauarbeiter u.v.m.?



Die Spielecken der beiden Gruppen wurden in verschiedene Arbeitsbereiche umfunktioniert. So entstanden eine Poststation, eine Handwerkerecke, ein Kaufladen und eine Backstube. Außerdem kamen einige Eltern in den Kindergarten und stellten ihren Beruf vor. Es kam ein Papa in seiner Polizeiuniform und stellte seine Arbeitskleidung und die Aufgaben eines Polizisten vor. Ein Koch backte gemeinsam mit den Kindern zum Frühstück leckere Pancakes. Ganz anschaulich zeigte ein Papa, was ein Krankenpfleger so alles zu tun hat. Es wurde besprochen was es alles für Berufsgruppen in einer Firma gibt und was die Aufgaben eines Ingenieurs sind. Weiterhin werden noch ein Imker und eine Ärztin ihre Aufgaben vorstellen und die Kinder dürfen die Eröffnung des neuen Hagebaumarktes miterleben.



Ein besonderes Highlight war für die Kinder der Besuch bei der Bäckerei Oesterlein. Der Kindergarten kooperiert seit langer Zeit mit der Bäckerei. Das tägliche gesunde Frühstück wird mit Brot und Brötchen von der Bäckerei ausgestattet, mit den Kindern im Kindergarten zubereitet und verzehrt. Da war es schon einmal interessant einen Blick in die Backstube zu werfen, um zu sehen, wo unser tägliches Brot herkommt. Voller Aufregung und mit viel Stolz kamen die Kinder in die Bäckerei und wurden vom neuen Chef der Bäckerei begrüßt. Jedes Kind bekam eine Backmütze auf und schon ging es hinter die Theke, hinein in die Backstube. Dort war viel zu entdecken: große Maschinen, riesige Backöfen, Kühlschränke u.v.m. Liebevoll und geduldig wurde den Kindern gezeigt, was alles die Aufgaben eines Bäckers sind. Die Kinder stellten fest, dass ein Bäcker mitten in der Nacht aufstehen muss, damit sie früh ihre frischen Brötchen kaufen können. Den Kindern wurde gezeigt wie ein Blätterteig hergestellt und bearbeitet wird, woher das Mehl für die vielen Brote und Kuchen kommt, worin der Sauerteig zubereitet wird und schließlich, wie man Faschingskrapfen macht. Die Kinder haben gesehen, wie klein ein Krapfen zuerst ist, wie er aussieht, wenn er aufgegangen ist und schließlich, wo und wie er gebacken wird. Die Frage eines Kindes, wie die Marmelade in den Krapfen kommt, wurde den Kindern live gezeigt und jedes Kind durfte selbst seinen Krapfen mit Marmelade befüllen. Anschließend genossen die Kinder im neugestalteten Café die leckeren Faschingskrapfen.