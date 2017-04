Mädchen haben Spaß beim Bierbrauen

Die drei Mädchen hatten nach eigenen Aussagen großen Spaß am Bierbrauen und waren beeindruckt von der Vielfalt an Vorgängen die notwendig sind, bis eine Flasche Bier am Tisch des Vaters steht. Am Girls Day, auch „Mädchen- Zukunftstag“ genannt, besuchten gleich drei Mädchen die Gampertbräu in Weißenbrunn um in das Berufsbild Brauer/in- Mälzer/in zu schnuppern. Der Braumeister i.R. Heinz Krause und Braumeister Oliver Kraus kümmerten sich den ganzen Tag um die Mädels und stillten deren Wissensdurst mit Informationen aber auch mit praktischen Arbeitsvorgängen.



Seit früh 7 Uhr ist das Mädchen Trio in der Brauerei und kann gegen Mittag vieles erzählen, was man gelernt, gesehen und auch machen durfte. Unisono zeigen sie Begeisterung über die Größe und die Vielfältigkeit der Aufgaben die in einer Brauerei zu erfüllen sind. Auf die Frage des Mitarbeiters unserer Zeitung, was man zum Bierbrauen braucht, antwortet das Trio unisono wie aus der Pistole geschossen: Wasser, Gerste, Malz, Hopfen und Hefe! Und sie haben beim Rundgang gelernt, dass Bierbrauen ein lebensmitteltechnischer Prozess ist, der vielen Vorschriften und natürlich dem Bayerischen Reinheitsgebot unterliegt, welches im vergangenen Jahr 500. Geburtstag feiern konnte. Ganznebenbei konnten sie erfahren, dass die Gampertbräu in Weißenbrunn zu den traditionsreichsten Brauereien Bayerns zählt. Sie ist schon über 500 Jahre im Familienbesitz und zwei Jahre älter als das Bayerische Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516. Im Jahre 1514 verlieh Peter von Redwitz zu Theisenort das Brau-Recht an Fritz Zollstab aus Weißenbrunn bei Kronach. Dieses Braurecht mitsamt der Schenkstatt ging später auf die Familie Gampert über, sodass 1514 als das Gründungsjahr der Gampertbräu angesehen werden kann. Darüber staunten die Girls aus Burgkunstadt nicht schlecht.



Gina Perina ist in Michelau wohnhaft und 14 Jahre jung. Ihr hat im Bio-Unterricht das Grundlagenwissen über die Herstellung von Bier gut gefallen und interessierte sich daher dafür, dies in der Praxis zu erleben. Gleiches Argument, warum sie den Girls Day in der Brauerei verbringt, gibt auch die 13- jährige Milena Proske aus Marktzeuln an. Die ebenfalls 13- jährige Michelle Hofmann aus Redwitz kam beim Schützenfest auf die Idee sich für das Bierbrauen zu interessieren. Selbst trinken die Drei noch kein Bier, aber sie wissen jetzt viel über die Brauvorgänge.



Nach dem Rundgang durch Mälzerei, Sudhaus, Gärkeller, Lagerkeller und Abfüllerei, erfolgten praktische Tätigkeiten die faszinierten und viel Spaß machten. Dabei haben sie auch erfahren, dass Bierbrauen auch viel mit Formeln und chemischen Vorgängen zu tun hat, was sie beim Mikroskopieren der Hefe testen konnten. Geschäftsführerin Anette Höfner begrüßte die Mädchen und informierte über die 503 jährige Brautradition der Gampertbräu im Familienbesitz.



Um die Arbeitsplätze der 50 Mitarbeiter zu erhalten werde stets modernisiert und man habe auch jedes Jahr Auszubildende. „Dass sich Mädchen für den Beruf Bierbrauerin- Mälzerin interessieren ist inzwischen auch bei uns nicht mehr so neu“, sagt sie lächelnd, denn bereits in den vergangenen zwei Jahren habe man Interessentinnen beim Girls´Day in der Brauerei gehabt. Man kann sich auch weiterbilden und über ein Studium Diplom- Braumeisterin werden, informiert sie das Mädchentrio über die Berufs- und Karriereaussichten. Anschließend führte Braumeister i.R. Heinz Krause durch das Brauer- und Büttnermuseum im Paradies das einige einzigartige Exponate vorweisen kann. Unter anderem bestaunte man die kleinste funktionierende Brauerei der Welt.