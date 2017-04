Mädchen erkunden die Welt der Technik

Sich einen eigenen Roboter bauen und mit nach Hause nehmen - Das konnten am Donnerstag acht Mädchen bei Loewe Technologies in Kronach. Zusammen mit technischen Auszubildenden des Unternehmens erstellten die Schülerinnen aus Einzelteilen wie Leiterplatte, elektronischen Komponenten, Schaltung, Leuchtdioden und Draht einen sogenannten „mad running robot". Einen ganzen Vormittag lang konnten die Mädchen dabei in die Ausbildungsberufe Industriemechanikerin und Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik hinein schnuppern. Gleichzeitig durfte eine weitere Gruppe von fünf Mädchen den Entwicklungsingenieuren des Elektronikherstellers über die Schultern schauen.



Der Girls´ Day fand heuer im 17. Jahr in Folge statt. Dieses Mal waren es gleich 19 Unternehmen, die 170 Mädchen die Möglichkeit gaben, einen Blick in vermeintliche Männer-Domänen zu werfen. Beim offiziellen Auftakt konnte „Arbeitskreis Girls´ Day“-Mitglied Angela Hofmann, die seit über 20 Jahren als Diplom-Ingenieurin bei Loewe beschäftigt ist, die Hauptpersonen des Tages begrüßen - sprich 13 technikaffine Mädchen aus dem heimischen Landkreis wie auch benachbarter Landkreise. „Ziel des Aktionstages ist es“, so Angela Hofmann, zugleich auch 2. Bürgermeisterin der Stadt Kronach, „Mädchen über die Technikbranche zu informieren“. Diese biete eine Vielfalt an abwechslungsreichen, anspruchsvollen und verantwortungsvollen Berufen. Sie dankte den Mädchen, dass sie sich hierfür die Zeit nähmen. „Eure Zeit ist gut investiert“, zeigte sie sich sicher. Selbst, wenn diese merkten, dass dies doch nicht das Richtige für sie sei, sei der Aktionstag auf alle Fälle eine gute Entscheidungsgrundlage für die Zukunft. Sehr freute sie sich über die gute Entwicklung des Mädchen-Zukunftstages; sei man doch 2001 mit „lediglich“ acht Betrieben gestartet. Den teilnehmenden Unternehmen galt ihr ausdrücklicher Dank - so stellvertretend bei der Firma Loewe dem kaufmännischen Geschäftsführer Christoph Schülner, Personalleiter Andre Hauer sowie den Ausbildungsverantwortlichen für die kaufmännische Ausbildung, Jürgen Löffler, beziehungsweise für die technische Ausbildung, Herbert Pfaffenberger und Wolfgang Weidenhammer.



Der Aktionstag findet in Kronach Organisation und Durchführung „offene Firmentore" bei mittelständischen Unternehmen in der Region. Schülerinnen ab den 7. und 8. Jahrgangsstufen aller Landkreisschulen können Unternehmen aufsuchen und sich dort über entsprechende Ausbildungsberufe und Berufsfelder „live" informieren. Der „Arbeitskreis Girls Day“ motiviert, koordiniert und steuert die Mitwirkung der Schulen und Schülerinnen sowie die Informationsangebote der Unternehmen von zentraler Stelle aus. AK-Mitglieder sind Kronach Creativ - vertreten durch Rainer Kober und Angela Hofmann, die Agentur für Arbeit durch die Berufsberaterin Tina Langold, das Landratsamt Kronach durch die Gleichstellungsbeauftragte Lisa Gratzke sowie das staatliche Schulamt Kronach durch Schulrat Uwe Dörfer. Zentraler Ansprechpartner ist Wolfgang Puff, Geschäftsführer WSE Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Kronach.



Schülner und Hauer wünschten den Mädchen spannende Einblicke in die Technikbranche. Ihr Dank galt insbesondere den technischen Auszubildenden, die diese an dem Tag begleiteten. Gratzke hoffte, dass die Teilnehmerinnen das, was sie an dem Tag ausprobieren dürften, später einmal im Berufsleben umsetzen könnten. Nach wie stamme, so Hauer, die Mehrzahl der Bewerbungen für technische Berufe von männlichen Bewerbern. Dennoch sei eindeutig ein erhöhtes Interesse von Mädchen spürbar, aber noch mit „Luft nach oben“. In der Regel sei es so, dass die weiblichen technischen Loewe-Azubis den Einstig über den Girls´ Day und später über Betriebspraktika gefunden hätten. Glücklicherweise könne Loewe alle Ausbildungsplätze - technisch oder kaufmännisch - besetzen. Dies komme nicht von ungefähr, sondern sei das Ergebnis intensiver Bemühungen um die Nachwuchsgewinnung - wie eben auch die Teilnahme am Girls' Day.



Den Mädchen machte der Vormittag großen Spaß. Sie zeigten nicht nur großes Interesse, sondern auch viel Geschick. Unter den tehnikaffinen Mädchen war auch Sophia Schülner aus Stockheim, deren Vater ebenfalls bei Loewe arbeitet. Auf den Aktionstag wurde die FWG-Schülerin über ihre Schule aufmerksam, an der Flyer auslagen. „Das hat mein Interesse geweckt, ich fand das Angebot interessant“, erzählt die 13-Jährige. Sie entschied sich für den Bau des „mad running robot“, um selbst etwas herstellen zu können. In welche berufliche Richtung es für sie gehen soll, weiß sie noch nicht genau. Aber vorstellen könne sie sich einen technischen Beruf auf jeden Fall.



Teilnehmende Firmen am Girls´ Day 2017

in der Klammer die Anzahl der zur Verfügung gestellten Plätze: ASS-Einrichtungssysteme GmbH - Stockheim (10), A.T.U Auto-Teile Unger - Kronach (3), Dr. Schneider - Kronach (20), Gampertbräu - Weißenbrunn (3), Gerresheimer Tettau GmbH - Tettau (10), GSD Software - Stockheim (15), Heinz Glas GmbH & Co. KGaA - Tettau (15), Horst Scholz GmbH & Co.KG - Gundelsdorf (12), KKT Pressig GmbH - Pressig (3), LEAR Corporation GmbH - Kronach (10), Loewe Technologies GmbH - Kronach (18), Metasch Schreinerei - Mitwitz (1), Rebhan FPS Verpackungen - Stockheim (10), RVT Process Equipment GmbH - Steinwiesen (6), Schiller Jürgen - Wilhelmsthal (2), Weber Maschinenfabrik - Kronach (6), Wela-Trognitz GmbH & Co. KG - Ludwigsstadt (6), W.O.M. World of Medicine GmbH - Ludwigsstadt (5), Wiegand-Glas - Steinbach/Wald (15),