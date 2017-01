Luther und die Reformation im Kontext der Zeitgeschichte

Am 31. Oktober 1517 - dem Tag, an dem die evangelische Kirche den Reformationstag feiert - soll Martin Luther seine berühmten 95 Thesen veröffentlicht haben. Der Augustinermönch, der damals als Theologie-Professor an der Universität Wittenberg arbeitete, wurde damit zum Urheber der Reformation, die sich heuer zum 500. Mal jährt. Luther prangerte damit gängige Praktiken der römisch-katholischen Kirche an. Bei seinem sehr anschaulichen Vortrag ging der Küpser Pfarrer Friedrich Seegenschmiedt - untermalt von vielen Bildern - auf das Leben des Reformators, sein Umfeld und die damalige Gesellschaft, als auch auf die Botschaft an sich ein.



Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Er war Sohn eines Bauern, der 1484 von Eisleben nach Mansfeld zog und im Kupferschieferbergbau zu einem gewissen Wohlstand kam. Der spätere Reformator besuchte in Mansfeld die Lateinschule, in der strenge Lehrmethoden vorherrschten und den Kindern der Unterrichtssoff - laut Seegenschmiedt - sprichwörtlich „eingebläut“ wurde. „Der Horror war Erziehungsmethode“, so der Pfarrer. Die Darstellung des Jüngsten Gerichts und des Teufels hätten sich an Grausamkeiten überboten. Rettung habe allein die Kirche versprochen. Nur hier sei man vor dem Teufel sicher gewesen - als Schutzraum gegen den Angriff des Bösen. Diese Ansicht - Gott nicht lieben, sondern nur fürchten zu können - habe sich auch auf die Erziehung mit drastischen Methoden und Strafen ausgewirkt, quasi als Vorgeschmack der Hölle - nach dem Motto „Wen der Herr liebt, den züchtigt er“. Luther sagte in seinen Tischreden, „dass er an einem Vormittag 15 Mal in der Schule mit der Rute gestrichen" und zu Hause von der Mutter wegen einer weggenommenen Nuss blutig geschlagen worden sei. Von 1501 bis 1505 absolvierte er - auf Wunsch des Vaters - ein Jura-Studium an der Universität Erfurt. Als er bei einem schweren Gewitter beinahe vom Blitz getroffen wurde, versprach Luther, Mönch zu werden. Dies setzte er gegen den Willen des Vaters um. Er trat 1505 in das Augustinerkloster Erfurt ein. 1507 wurde er dort zum Priester geweiht. In diesem Jahr begann er auch sein Theologie-Studium in Erfurt.



Als Beginn der Reformation gilt das Jahr 1517. Das aus dem Lateinischen stammende Wort setze sich- so Seegenschmiedt - zusammen aus „re“ zurück und forma „die Gestalt“. Und das sei es auch, was Luther gewollt habe - nämlich, dass sich die Kirche auf ihren Ursprung in Jesus Christus besinne. Die damalige Zeit sei von einer uneingeschränkten Vorherrschaft des Papsttums geprägt gewesen. 80 Prozent der dem Papst zur Verfügung stehenden Gelder habe dieser für Kriege ausgegeben. Auftragsmorde und Bestechung seien an der Tagesordnung gewesen, der Ablasshandel habe geblüht. Diese Praxis, dass man sich mit von der Kirche offiziell zum Kauf angebotenen Ablassbriefen sein Seelenheil erkaufen konnte, war Luthers Überzeugung völlig zuwider. Doch es waren noch weitere Regeln und Bräuche der katholischen Kirche, an denen sich Luther gestört habe: die Allmacht des Papstes, das Eheverbot der Priester. Um seine Bedenken der Kirche mitzuteilen, verfasste er 1517 die 95 Thesen. Luther ließ verschiedene gedruckte Exemplare anfertigen und verteilte sie an einflussreiche Leute. Seine Thesen sowie die neu entstandene christliche Bewegung - Protestantismus genannt - verbreiteten sich schnell. Nachdem er 1518 seine Thesen in weiteren Schriften vertiefte, wurde gegen ihn der Ketzerprozess eröffnet. Da Luther und seine Anhänger nun seitens der katholischen Kirche verfolgt wurden, flüchtete er 1521 auf die Wartburg bei Eisenach. Innerhalb von nur elf Wochen übersetzte er dort das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche. Währenddessen setzten seine Anhänger die Thesen in die Tat um und stellten sich so gegen die katholische Kirche. 1522 kehrte Luther nach Wittenberg zurück und wirkte aktiv bei der Reformation mit. Durch die Reformation veränderten sich die Machtverhältnisse in Deutschland sowie Europa. Die Reformation trug stark zur Entwicklung der modernen Gesellschaft der Neuzeit bei.



Angela Hofmann, Vorsitzende des Trägervereins der Volkshochschule Kreis Kronach, bedankte sich beim Pfarrer für den brillanten, sehr lebendigen Vortrag. Sie habe dabei viel Neues nicht nur über Luther und die Reformation erfahren, sondern auch über den Glauben an sich. Faktoren wie Humanismus, Buchdruck und ein geändertes Weltbild hätten die Reformation von außen begünstigt. „Lucas Cranach der Ältere, der Luther publizierte, hatte hier einen deutlichen Beitrag geleistet und trug zur medialen Revolution und zu einer raschen Verbreitung der Botschaft bei. Die Entdeckung Amerikas kündigte zudem eine Zeitenwende an. Die öffentliche Meinung war einem starken Wechsel und Wandel unterlegen. Letztendlich war die Reformation eine Erneuerung von Kirche, Gesellschaft und Weltbild gleichermaßen“, erklärte sie. Auch der 2. Bürgermeister von Küps, Bernd Rebhan, freute sich, dass die vhs die Reformation im Lutherjahr vortragsmäßig behandle. Der historische Boden des Luthersaals sei hierzu geradezu prädestiniert, meinte er.



Nach dem Vortrag waren alle vhs-Mitglieder und Gäste zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen wie auch herzhaften Köstlichkeiten eingeladen, zubereitet vom Frauen für Frauen“-Team der evangelischen Kirchengemeinde Küps. Bei ihnen bedankte sich Hofmann ebenso mit einem kleinen Präsent wie auch bei Pfarrer Seegenschmiedt.