Kreativ schreiben - Einladung zum Workshop

Workshop vermittelt Grundlagen

Die Mediengruppe Oberfranken veranstaltet einen ganztägigen Workshop (9 bis 17 Uhr) in Bad Kissingen. Darin können Sie viele Tipps und Tricks rund ums kreative Schreiben lernen. Im Mittelpunkt steht das Erstellen eines eigenen Artikels. Seminarleiterin Maria Löffler wird durch den Workshop führen. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro exkl. Getränke.



Plattform für Veröffentlichungen

Die Gemeindeseiten auf inFranken.de bieten eine geniale - und vor allem kostenlose Plattform zur Veröffentlichung. Ziel dieses Workshops ist es, Ihnen die Sicherheit zu vermitteln, Ihre eigenen Artikel einzustellen und so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nutzen Sie also Ihre Chance und melden Sie sich an, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Folgende Themen erwarten Sie:

Kreatives Schreiben (inkl. praktischer Übungen)

Welche Themen sind spannend und interessant?

Wo finde ich diese Themen?

Was bedeutet kreatives Schreiben eigentlich?

Welche Punkte sollte man beim kreativen Schreiben beachten?



Journalistische Grundlagen (im Manuskript)

Pressetätigkeit und Journalismus

Journalistische Sorgfaltspflicht

Öffentliches Interesse

Rechte der Personen, über die berichtet wird

Öffentlich zugängliche Quellen

Privilegierte Quellen

Interviews und Gespräche

Urheber- und Bildrechte

Was Sie über einen Zeitungsartikel wissen sollten

Unterschiedliche Artikelarten

Formale Bestandteile

Spannungsbogen



Bitte bringen Sie zum Seminar - wenn möglich - Ihren eigenen Laptop mit und melden Sie sich spätestens eine Woche vor Ihrem ausgewählten Seminartermin an. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Für die Verpflegung ist gesorgt.

Termin: Samstag, den 12.11.2016

Ort: afz Campus - Hotel, Restaurant, Bildung in Bad Kissingen

Beginn: 09.00 Uhr

Ende: 17.00 Uhr

Teilnahmegebühr: 35 Euro

Anmeldung/Teilnahmebestätigung bei: Maria Löffler

E-Mail: loeffler.gemeindereporter@gmail.com

Telefon: 09544 9843376 oder 01520 1929419

Anmeldeschluss: 07.11.2016



Wir freuen uns jetzt schon auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit!