Kerwas en masse in Erlangen-Höchstadt

Nach dem Bieranstich am Freitagabend gegen 19 Uhr stellen die Burschen am Samstag den Kerwasbaum auf. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Kirchweihgottesdienst in der St. Egidienkirche, anschließend lockt ein gutbürgerlicher Mittagstisch die Gäste. Am Nachmittag trifft der heimische SC zum Kerwaspiel auf Etzlskirchen. Die Bar eröffnet an allen Festtagen um 21 Uhr ihre Pforten. Am Montag findet nach dem Frühschoppen im Brauereigasthof Geyer wie gewohnt das Betzenraustanzen statt, Beginn hierfür ist um 19:15 Uhr.Am Freitag spielt ab 20 Uhr die Band „Red Bag’d Farmer 5“, Punkt 21 Uhr sperren die „Kärwaboum & Madla Benzendorf“ die Bar auf. Nach einer voraussichtlich anstrengenden Nacht bleibt für Samstag hoffentlich noch genug Kraft, denn ab 17 Uhr stellen die Burschen den Kerwasbaum auf. Zum Ausruhen bleibt aber auch danach keine Zeit, denn schon um 19 Uhr stehen die „Gseea Wepsn“ auf der Festzeltbühne. Der offizielle Bieranstich durch die Bürgermeisterin Ilse Dölle ist um 20 Uhr geplant. Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Zeltgottestdienst um 9:30 Uhr, im Anschluss ist laden die Burschen und Madla zum Frühschoppen. Abends spielen die Steinbruchspatzen, um 19 Uhr steht mit dem „Theaterstück der Kärwaboum“ das nächste Highlight auf dem Programm. Rausgetanzt wird am Montagabend um 19 Uhr, ab 19:30 Uhr rufen die Coconuts zum Endspurt im Zelt.In beiden Fällen ist am Freitagabend der Auftakt der Veranstaltung. Die Eltersdorfer Kerwa ist zudem bekannt für ihren großen Festumzug, der am Sonntagnachmittag um 14 Uhr stattfindet. Auf dem Musikprogramm in Eltersdorf stehen unter anderem die AudioBuam, Appendix und die Nachtschicht. Der Betz wird in Eltersdorf am Montag um 17 Uhr rausgetanzt. Auch die Dechsendorfer Kerwasburschen sorgen mit dem Raustanzen am Montagabend für den letzten Höhepunkt der Kirchweih, Baumaufstellen ist in Dechsendorf wie gewohnt am Samstag.Am Freitagabend geht’s ab 17:00 Uhr zum Kesselfleischessen, um 21:00 Uhr sorgt „DJ Crunch“ für die passende Musik im Festzelt. Auch hier stellen die Ortsburschen am Samstagnachmittag den Kerwasbaum auf, um 19:00 ist der Bieranstich durch Bürgermeister Norbert Walter. Im Anschluss steht der „Frankenexpress“ auf der Musikbühne. Gemütlich geht’s am Sonntag zu, nach dem Mittagstisch findet der Festkommers des Fischereivereins statt, im Anschluss spielt die „Blaskapelle Gremsdorf“ im Festzelt, Am Montagabend schlagen die Burschen um 18:00 den Göger raus, Endspurt ist um 19 Uhr im Festzelt mit dem „Duo Con Brio“.Über die Festtage ist für Jung und Alt einiges geboten: Am Freitagabend sticht Bürgermeister Klaus Faatz das Bier an, für Musik sorgen am Abend „Die Unglaublichen“. Am Samstag steht der Einzug der Kerwasburschen auf dem Programm, selbige stellen gegen 14 Uhr ihren Baum auf. Musik am Samstag: „Musik und mehr - MUM“. Am Sonntag sorgen zum Mittagstisch „Armin und Josi“ für die passende Unterhaltung, später stehen die „Weingartsgreuther Musikanten“ auf der Bühne. Der letzte Kerwastag beginnt mit dem Frühschoppen um 10 Uhr, ab 17 Uhr geht’s zum Endspurt mit DJ Thomas.Den Bieranstich übernimmt um 19 Uhr MdL Walter Nussel, anschließend wird bis Montagabend gefeiert. Am Samstag beginnt um 15:30 Uhr das Aufstellen der Kerwasbäume, am Abend sorgt DJ Alf ab 22 Uhr für Partymusik. Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen, ab 14 Uhr beginnt der Familiennachmittag mit Kutschenfahrten und Hüpfburg. Abschluss der Festlichkeit ist am Montag mit der Band „Smiley & Friends“.Hier laden die Kerwasburschen schon am Donnerstag zur Schlachtschüssel. Ab Freitagabend herrscht dann im ansonsten so beschaulichen Ort der absolute Ausnahmezustand. Nicht zuletzt aufgrund ihres unfassbaren Besucherandrangs zählt die Seebacher Kirchweih in Fachkreisen nämlich zu den Höhepunkten im Kerwaskalender. Am Freitagabend sticht Bürgermeister Seeberger das Bier an, anschließend wird mit den Leutenbacher Musikanten gefeiert. Samstag stellen die Burschen den Baum auf, an Abend sorgen die Moskitos im Festzelt für ausgelassene Stimmung. Weiterer Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag, denn ab 15 Uhr spielt der FSV Großenseebach im Kerwasspiel gegen den SC Adelsdorf, „Rudi und Stefan“ sorgen am Abend dann für den musikalischen Part. Und auch der Montag steht ganz im Zeichen der Traditionspflege, denn beim Raustanzen und den Gögerrausschlagen ab 18 Uhr lassen sich die Kerwasburschen wohl nicht lumpen. Zum Abschluss bittet die Band „Edelherb“ ins Festzelt.