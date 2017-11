Frischer Wind im Landratsamt Kronach

Im Gespräch mit dem JU Kreisvorstand lobte Oesterlein die ersten Initiativen. Die Erstellung eines

Personalentwicklungs- und Raumkonzeptes für das Landratsamt zeigen beispielsweise den

Weitblick mit dem Löffler als Landrat agiert.



Florian Löffler, Ortsvorsitzender der JU Steinbach, hob auch die ersten Verbesserungen im Schülerverkehr hervor. "Mit dem aktiven Beschwerdemanagement und den ersten Verkürzungen der Fahrtzeit für einige Schüler habe man schon jetzt einiges erreicht", sagt Florian Löffler. JU Kreisrat Jonas Geissler lobte den neuen offenen Kommunikationsstil im Amt. Löffler legt großen Wert auf eine direkte Information der Kreisräte. Dies zeigte sich auch beispielsweise bei dem Thema FOS am Rennsteig. Die Verlegung der FOS wurde von dem stellvertretenden JU Kreischef David Martin aus Ludwigsstadt angesprochen. Das Engagement der Wirtschaft für die FOS sei immens. Jedoch habe man als FOS aufgrund der Ergebnisse der ersten Jahre ein negatives Image erhalten. "Die neue Leitung leistet aber hervorragende Arbeit!", meint Martin. Es sei schade, dass wegen sinkender Schülerzahlen ein Umzug notwendig wird. Landrat Löffler pflichtete Martin bei und bedankte sich bei der Wirtschaft für das enge und vertrauensvolle Miteinander. "Nur gemeinsam kann man viel erreichen!", so Löffler. Diesen Stil pflege er auch im Landratsamt, wo er motivierte und sehr engagierte Mitarbeiter hat. Der Steinbacher Bürgermeister Thomas Löffler hob die Investitionen in allen Bereichen des Kreishaushalts hervor. Besonders im Bereich Bildung werden Millionen investiert. Auch die geplante Realschule in Pressig sei ein wichtiger Meilenstein für den Landkreis. JU Kreisvorstandsmitglied Michael Müller aus Knellendorf machte deutlich, dass der Landkreis Kronach nun auch für die Wissenschaft eine Rolle spielt. "Mit dem auf dem

Loewe-Gelände vorhandenen Master-Studiengang kann man in Kronach von der Krippe bis zum Master kommen.", so Müller.



Kreisvorstandsmitglied Luisa Rebhan bedankte sich bei Landrat Klaus Löffler für das offene Gespräch und zeigte sich überzeugt davon, dass der Landkreis nun auf der Überholspur sei. "Wir haben noch viel zu tun. Seine 100-Tage-Bilanz zeige, dass wir mit Landrat Löffler einen Macher an der Spitze haben! Lasst uns gemeinsam den Landkreis voranbringen.", zog Oesterlein als weiteres Fazit.