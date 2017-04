Friedrich Rückert, der fränkische Weltpoet

Studiendirektor Karlheinz Rebhan skizzierte im neuen Gemeindehaus an der Christuskirche anschaulich und interessant den Lebensweg des unermüdlichen fränkischen Weltpoeten, der rund 25.000 Gedichte zu Papier gebracht hat und dessen Werk durch Facettenreichtum gekennzeichnet ist. Die Zuhörer erfuhren, welche Maximen ihn antrieben und wie er Erlebnisse und Schicksalsschläge verarbeitete.



In Schweinfurt geboren, zog er alsbald mit seiner Familie ins nahe Oberlauringen. Die Eindrücke seiner dort verlebten Frühjugend hat Rückert in dem 1829 entstandenen Zyklus Erinnerungen aus den Kinderjahren eines Dorfamtmannssohns in poetisch-humoristischen Genrebildern dargestellt. Nachdem er auf der Lateinschule in Schweinfurt die akademische Vorbildung erhalten hatte, begann er 1805 zunächst ein Studium der Rechte an der Universität Würzburg, wandte sich jedoch bald bis 1809 ausschließlich dem Studium der Philologie und Ästhetik zu. Die Familie zog 1809 nach Ebern, wo Rückert im kommenden Jahrzehnt häufig zu Besuch war.



Rückert war weder ein verschrobener Einzelgänger noch ein kühl kalkulierender Wissenschaftler, obwohl der Genius 44 Sprachen aus aller Welt beherrschte. Immer stellte er das Menschliche in den Mittelpunkt seiner Werke. Die Liebe ist eines seiner zentralen Themen, denen sich der in Schweinfurt geborene Friedrich Rückert intensiv in zahlreichen Werken widmet. Eine bereits in jungen Jahren verstorbene Justizamtmannstochter aus Rentweinsdorf verewigt er in bewegenden Sonetten. Und eine Italienerin, die er auf einer mit knapp 30 Jahren unternommenen Reise jenseits der Alpen kennengelernt hatte, inspirierte ihn zu über 100 italienischen Dreizeilern. „Blüte der Violine, O meine Seufzer, dringet durch die Mauer wie eine Ahle durch des Schusters Sohle.“ Italienisch war für das Sprachgenie ebenso wenig ein Problem wie die anderen 43 Sprachen, mit denen er sich in seinem Leben beschäftigte. „Immer wenn er eine neue gelernt hatte, und das dauerte in der Regel sechs bis acht Wochen, habe er sogar in dieser gedacht“, berichtete Karlheinz Rebhan. Bis 1826 lebte er als Privatgelehrter vornehmlich in Ebern und Coburg. In dieser Zeit beschäftigte er sich unter anderem mit Teilübersetzungen des Koran, der Übersetzung der Hamasa des Abu Tamman (788–845) sowie der Herausgabe seines ersten großen Gedichtbandes „Oestliche Rosen“. Die mit Bezug auf den großen persischen Dichter Hafis entstandenen Gedichte erschienen 1822 als Antwort Rückerts auf Goethes West-östlichen Divan. „Rückert verband mit seinen Übersetzungen auch das Ziel, den Orient der westlichen Welt zu erschließen“, betonte der Referent. Denn der Poet war überzeugt: „Weltpoesie ist Weltversöhnung“.



„Doch bei aller wissenschaftlichen Arbeit war Friedrich Rückert stets ein Praktiker, der mit einem gesunden Menschenverstand gesegnet war“, stellte Rebhan fest. Mit Genuss und Freude lauschte die interessierte Zuhörerschaft den Rezitationen Rebhans, etwa aus „Die Weisheit des Brahmanen – ein Lehrgedicht in Bruchstücken“, in dem Alltagswirklichkeit und Philosophisches zum Ausdruck kam: „ Erkenntnis, Ruh, Genuss ist nie bei bösem Muth, nur auf des guten Pfad kommst du zum höchsten Gut.“ Erschütternd sind Rückerts 428 „Kindertodtenlieder“, in denen der fränkische Dichter den frühen Tod von zwei seiner Kinder in Folge einer Scharlacherkrankung beklagt. Zusammen mit Luise Wiethaus-Fischer, die er in Neuses bei Coburg kennen gelernt und 1821 geheiratet hatte, wurden ihm zehn Kinder geschenkt. „Du bist ein Schatten am Tage, doch in der Nacht ein Licht, du lebst in meiner Klage und stirbst im Herzen nicht“, lauten Verse daraus. Einige wurden sogar von Gustav Mahler vertont, wie etwa „Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen.“



Karlheinz Rebhan machte deutlich, dass Rückert nicht allein von seiner Dichtkunst leben konnte. Verbessert habe sich die finanzielle Situation der Familie ab 1826 durch eine Professur für orientalische Sprachen und Literaturen an der Universität Erlangen. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen berief ihn 1841 nach Berlin und verlieh ihm am 31. Mai 1842 den preußischen Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Dort wohnte er bis 1848 mit häufigen Unterbrechungen, da er sich dort wenig heimisch fühlte. Der König entließ ihn und gewährte ihm für den Rest seines Lebens die Hälfte seines bisherigen Gehaltes



Der knapp 70-jährige Friedrich Rückert reflektiert die Ereignisse der engeren und weiteren Umgebung im Lichte seiner Weisheit, und er erfreut sich vor allem in seinem letzten 18 Lebensjahren an seinem Garten und der ihn umgebenden Natur auf seinem Gut in Neuses bei Coburg. Nach dem Tod seiner Frau umsorgt Schwiegertochter Alma noch neun Jahre lang den alternden Poeten. Zum Dank dafür hat Rückert ihr in einem Gedicht 50 „Ehrentitel“ verliehen: „Zeitungsbringerin, Fliegenwedelschwingerin, Trostredespenderin, Allzeitunterhalterin, Gesprächsstoffsentfalterin, Wunschablauscherin, Ordnerin, Schmückerin, Krankenkostbereiterin, Kopfkissenrückerin ... wie ich dir dankbar bin.“



Wer die Rückert-Gedenkstätte in Neuses bei Coburg, die sein Ururenkel Klaus Rückert dort eingerichtet hat, besuchen möchte, ist nach vorheriger Vereinbarung herzlich willkommen. Und auf dem nahen Goldberg steht außerdem das „Goldberghaus“, in das sich Friedrich Rückert zu seinen Studien zurückgezogen hatte. Rückerts Grab befindet sich neben der Dorfkirche von Neuses.