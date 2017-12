Filz, rockende Sitze, Puppenstuben und geraubte Frauen

Der Raub der Sabinerinnen – die Sage aus der altrömischen Mythologie, wird vom Theater „Das Baumann“ als amüsante Komödie präsentiert. Die Familie des Gymnasial-Professors Gollwitz führt ein beschauliches Leben in einer kleinen Provinzstadt. In dieses langweilige Idyll platzt Strieses Wanderbühne. Der Direktor des ärmlichen Unternehmens wittert seine große Chance, als er von einem Stück erfährt, das Professor Gollwitz als junger Student geschrieben hatte. Es kommt auf die Bühne.Das BaumannZiegelhüttener Straße 4095326 Kulmbach20.00 UhrKarten:Vorverkaufsstelle Sintenis Deko & Schenken in Kulmbach, Blaicher Str 2509221 - 933 93mail@das-baumann.deDie Unplugged-Band "Rocking Seats" gibt zugunsten der Kinderstiftung "Hoffnungsstrahl" ein Konzert in der Gaststätte Katzbachtal. Mit Hits und Klassikern der letzten Jahrzehnte haben sie sich einen Namen gemacht.Thurnauer Straße95326 Kulmbach20.00 UhrSpekulatiös – nicht nur als Weihnachtsgebäck: Bei der diesjährigen Winterausstellung zeigen Mitglieder des Vereins unter dem Thema "spekulatiös" Arbeiten aus allen Sparten der Bildenden Kunst. Erstmals zu sehen: Sonderausstellung mit Werken des Münchner Künstlerkollektivs The Homeless Gallery.Musik: scheuermüller, hammermeier & die dame am klavierKunstverein KulmbachObere Stadtgalerie & Atelier SchobertObere Stadt 1095326 Kulmbach13.00 UhrDie Laienspielgruppe Neuenmarkt wird erstmals das Stück "Bonjour!" oder "Könnten wir bitte beim Text bleiben" präsentieren. Ein durchaus turbulentes Stück, in dem es um eine Theatergruppe geht, die mitten in den Proben für eine französische Komödie steht.Gemeindesaal Neuenmarkt95339 Neuenmarkt19.30 UhrKarten: Karten gibt es bei der Firma Mücom, Wirsberberger Straße 12a, Neuenmarkt09227-7399040Die Fotoausstellung „Menschen aus Kuba - Geschichten aus Kuba“ gibt einen lebendigen Einblick in das Leben in Kuba und die Vergangenheit aus der Sicht der Einheimischen. Sichtbar wird der Zwiespalt zwischen der Annäherung der USA und der Gefahr, dass Kuba seine Werte verliert und überrollt wird.Die Ausstellung ist bis 22. Dezember täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Thomas-Dehler-Stiftung und Friedrich-Naumann-StiftungLangheimer AmtshofRentamtsgässchen 295326 Kulmbach9.00 – 17.00 UhrWer erinnert sich da nicht gerne an seine Kindheit, wenn eine Puppenstube unter dem Christbaum stand. Das Heimatmuseum Stadtsteinach zeigt in seiner Ausstellung "Puppenstuben und Weihnachtsteller" wertvolle Stücke, die man auch heute noch gerne zu Hause haben möchte. Es lohnt sich ebenfalls ein Blick auf die vielen anderen Ausstellungsstücke.Heimatmuseum StadtsteinachKulmbacher Straße 1195346 Stadtsteinach14.00 UhrDie Ausstellung ist bis 8. Januar 2017 zu sehen.Das Mitarbeiter-Orchester „Sparkassenblech“ der Sparkasse Kulmbach-Kronach gibt zugunsten der Lebenshilfe Kronach ein Benefizkonzert.Im Rahmen dieses Konzertes gehen Maria und Joseph wieder auf Herbergssuche. Dabei wird eine besondere Marienstatue an eine Familie der Pfarrei Marienweiher übergeben, die ihr dann symbolisch für eine Woche Herberge gewährt.Freunde der Wallfahrtsbasilika MarienweiherWallfahrtsbasilika95352 Marienweiher17.00 UhrDas "Duo Zia" – bestehend aus Marcus Rust (Berlin) Trompete & Flügelhorn und Christian Grosch (Potsdam) Orgel gibt ein Jazzkonzert zum ersten Advent.Eintritt: 10 Euro, FdK-Mitglieder, Schüler, Studenten je 7 EuroKulmbacher KantoreiSpitalkircheSpitalgasse95326 Kulmbach17.00 UhrEine musikalische Einstimmung in den Advent, bei der alle mitsingen dürfen, gibt es in der evangelischen Kirchengemeinde Trebgast. Alle musikalischen Kreise der Gemeinde singen und musizieren. Es spielt der Posaunenchor und Instrumental-Solisten tragen zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. Dabei ist auch wieder der Kinderchor „Johannes-Kids“. Eintritt frei.Evangelische Kirchengemeinde TrebgastSt. Johannes-Kirche95367 Trebgast17.00 UhrFehlt noch etwas zum ungetrübten Modelleisenbahnerglück? Damit die Modellbahn unter dem Christbaum ihre Runden drehen kann, können sich alle Hobbyeisenbahner beim Modellbahnflohmarkt nach etwas Passendem umsehen.Dr.-Stammberger-HalleSutte95326 KulmbachSa. 10.00 – 17.00 UhrSo. 10.00 – 16.00 UhrSeifen, Filz, Gedrechseltes, Kerzen, Schmuck – alles, was das Herz begehrt, gibt es beim Kulmbacher Kunsthandwerkermarkt . Circa 30 Ausstellerinnen und Aussteller bieten ein vielfältiges Angebot kunsthandwerklicher Waren. Stärken kann man sich im Café Clatsch. Eröffnung am Freitag, 25. November, um 16 Uhr mit den Veitlahmer Alphornbläsern.Evangelische Kirchengemeinde PetrikircheBurggut und Martin-Luther-HausWaaggasse95326 KulmbachFr. 16.00 – 18.00 UhrSa. 10.00 – 20.00 UhrSo. 11.00 – 18.00 UhrZu einer besinnlichen Adventsfeier laden die Dorfmusik und der Posaunenchor Rugendorf ein.Feststadel Zettlitz95365 Rugendorf19:00 UhrWer Rustikales liebt, sollte sich in der Laitscher Holzstube eindecken. Ganz gleich, ob Weihnachtskrippe oder rustikale Holzaufsteller, man hat die Wahl zwischen vielen Geschenkideen und Weihnachtsdekoration aus Holz. Alles wurde selber hergestellt.Laitscher Holzstube95449 Oberlaitsch (Harsdorf)13.00 – 18.00 UhrMit kulinarischen Leckerein, handwerklicher Kunst, romantischer Atmosphäre, Weihnachtsgeschichten und stimmungsvoller Musik lockt der Drossenfelder Weihnachtsmarkt der Gemeinde Neudrossenfeld und des Kulturvereins BräuwerckarealMarktplatz 2 a95512 Neudrossenfeld16.00 UhrWer sich eine kleine Pause vom Alltag gönnen will, sollte unbedingt beim Marktleugaster Weihnachtsmarkt vorbeischauen. Obligatorisch sind Glühwein, Lebkuchen und Bratwürste. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, findet bei den Verkaufsständen bestimmt etwas. Weihnachtliche Melodien mit Julias Music School und dem Musikverein Marktleugast verleihen erfreuen Ohr und Herz. Natürlich kommen auch der Nikolaus und das Christkind mit Aufmerksamkeiten für alle kleinen Besucher.Markt MarktleugastFestplatzWebergasse95352 Marktleugast12.00 – 20.00 UhrSa. 26.11. – So. 27.11.Der Adventsmarkt des Diakonie Verbundes Kulmbach hat etwas für Groß und Klein zu bieten. Für die Kleinen gibt es frischgebackene Waffeln am Stil und der Kasper hat wieder nette Geschichten mitgebracht. Eltern können mit ihren Kindern an unserer Feuerstelle Stockbrot backen oder die lebende Krippe bestaunen. An den Ständen warten handgefertigter Weihnachtsschmuck und Schönes zum Verschenken. Der Erlös kommt den eigenen Einrichtungen zu Gute.Geschwister-Gummi-StiftungAlte VillaSchießgraben 1395326 KulmbachSa. 10.00 – 20.00 UhrSo. 12.00 – 18.00 UhrViel Spaß wünscht Ihre Gemeindereporterin Susanne Benker!