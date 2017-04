Ein Erbvertrag, kerniger Blues und lodernde Feuer

Eine Familie, ein Erbvertrag. Zwei Parteien A und B. Wenn Partei A tot, dann Partei B reich. Jede Partei ein totes Kind. Paranoia. Das Ganze verpackt in humorvolle, hintersinnige, groteske und auch romantische Szenen. Kleists erstes Drama "Die Familie Schroffenstein" wird aufgeführt von Schülern des MGF –Gymnasiums Karten: Sekretariat des MGF -Gymnasiums bzw. an der AbendkasseDr.-Stammberger-HalleSutte95326 Kulmbach20.00 UhrMut zum Zweitbuch! Beim Flohmarkt zum „Welttag des Buches“ gibt es alles, was das Herz einer Leseratte erfreut: Romane, Sachbücher und Kinderlektüre.Von Montag, den 24. April 2017, bis Freitag, den 28. April 2017 gibt es gebrauchte Bücher und DVDs.Bücherei am StadtparkPestalozzistraße 1095326 KulmbachFreitag: 11.00 – 14.00 UhrWalzer, Polkas und modern Stücke – für alle, die gerne das Tanzbein schwingen, ist beim Kerwatanz des Musikvereins Thurnau so einiges geboten.Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen in Thurnau und an der Abendkasse. Tanzen macht hungrig und deshalb wird auch fürs leibliche Wohl bestens gesorgt.Musikverein ThurnauTurnhalle der VolksschuleSchorrmühlstraße95349 Thurnau19.30 UhrWas haben Klassik und HipHop gemeinsam? Beethoven und Michael Holm? Schlager und Bohemian Rhapsody? Klavier-Kabarettist Manuel Wolff enthüllt die ungeklärten Fragen der Musikgeschichte: „Was’n das für ein wundervoller Hintern?“, „Wer hat an der Uhr gedreht?“ oder „Sag mal weinst du, oder ist das der Regen?“ in seinem neuen Programm „10 Finger für ein Halleluja“.Kulmbacher Kleinkunst-BrettlaHauptstraße 1795369 UntersteinachTelefon: 09225 / 204900119.30 Uhr, Einlass 18.00 UhrKarten hier Gerockt wird in der Kulturschule Gößmannsreuth mit der R.I.O.!-Clubtour oberfränkischer Bands. Es warten auf: He Told Me To, The Attic, The Rolling Chocolate Band, Maximilian AdlerKulturschule GößmannsreuthGößmannsreuth 895326 Kulmbach20.00 UhrEintritt freiZur Walpurgisnacht brennen wieder die Keltenfeuer, wenn in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai die Hexen feiern.Green KissWalcholder 11MainleusInfo: 09229-98010 od. 01781-98013018.00 UhrNicht nur Blumenzwiebeln gibt es auf der Zwiebeleskerwa in Thurnau, sondern auch Dinge für den alltäglichen Bedarf, Kulinarisches und Kunsthandwerkliches.Marktplatz95349 Thurnau10.00 – 18.00 UhrWas wäre der 1. Mai ohne eine schöne Maiwanderung? In und rund um Grafengehaig führt die Wanderung des Frankenwaldvereins OG Grafengehaig.Treff: Marktplatz8.30 UhrFrankenwaldverein OG Grafengehaig95356 GrafengehaigInfo: 09255-7422Der Samelstein auf der Kirchleuser Platte gehört zu den ältesten Flurdenkmälern Deutschlands und wird mit dem 16. Samelsteinfest gebührend gefeiert. Mit Feldgottesdienst, Kaffee und Kuchen, eine Naturhüpfburg, einer Wurfbude und andere Aktionen. Die Kirchleuser Platte ist gut mit dem Auto zu erreichen: auf der B 85 bis Kirchleus, in der Ortsmitte Richtung Schimmendorf abbiegen.Kirchleuser Platte9.30 UhrZum Maibaumaufstellen lädt die Landjugend Zaubach am Landjugendheim.95346 Unterzaubach14.00 UhrMaifest mit der Band "Papa Legba's Blues Lounge"Mit einer schmackhaften Kombination aus Blues, Bratwürsten, Bier, Kaffee, Kuchen werden Bluesfans bei Monika Kober, Kultur am Putzenstein bewirtet. "Papa Legba's Blues Lounge" bietet einen spannenden Mix aus Mundharmonika und Maultrommel, Blechgitarre und Blechtrommel, Bassukulele, Mandoline, Nasenflöte, Kazoo und dreistimmigem Gesang.Kultur am PutzensteinPutzenstein 295349 Putzenstein14.00 UhrEintritt freiSpielt das Wetter mit, macht es Spaß, seinen Drahtesel endlich aus dem Keller zu holen und eine Tour mit dem Radsportverein Concordia Zaubach zu unternehmen.Treffpunkt: Gaststätte "Frankenwald"95346 Unterzaubach10.00 UhrViel Spaß wünscht Ihre Gemeindereporterin Susanne Benker!