Damit das Leben junger Menschen gelingt

Jährlich findet ein Stifterfest im Kloster Benediktbeuern statt. Heuer standen die Projekte von Salesianerpater Hermann Schulz in Ruanda und Litauen im Mittelpunkt, der gerade aus Oberfranken seit 23 Jahren erhebliche Unterstützung erfährt. Mit eingeladen war der Kronacher Rainer Glissnik, der für den Freundeskreis Ruandahilfe und die Kinderhilfe des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verbandes (BLLV) die Projekte von Pater Schulz maßgeblich unterstützt.



Allein aus dem Landkreis Kronach sind in den vergangenen 23 Jahren mehr als 100 000 Euro an Spenden für das ruandische und litauische Jugendprojekt von Pater Hermann Schulz zusammen gekommen. Der Landkreis Kronach übernahm die Patenschaft für die Hilfe aus der Region. Macht etwas für junge Menschen die nicht klar kommen mit dem Leben, auch damit diese sich mit der Schöpfung auseinandersetzen, sei eine Aufgabe der „Salesianer Don Boscos“ erläuterte der Vorsitzende der „Don Bosco Stiftung“ Pater Herbert Bihlmayer. Viele junge Menschen weltweit haben Probleme beim Start ins Leben. Hier gelte es zu helfen.



Ein leuchtendes Beispiel für die Tätigkeit der Salesianer Don Boscos ist Pater Hermann Schulz: In einem Kamingespräch wurde er von Stiftungsbeirat Paul Polyfka interviewt. Wer hat Großartiges geleistet“, betonte der Moderator. 1994 erschütterte ein Völkermord das afrikanische Land. Inneralb weniger Monate wurde rund eine Million Menschen ermordet. „Eigentlich will ich nicht mehr leben“ habe „dieses Drumm Mannsbild“ damals auf seiner Couch in München gesagt, erinnerte sich Pater Herbert Bihlmayer über ein Gespräch mit Pater Hermann Schulz. Wenig später habe dieser aber wieder voller Kraft angepackt, er ging wieder zurück um den Waisen und Jugendlichen nach den schrecklichen Ereignissen vor Ort zu helfen. Er gab nicht auf und machte immer voller Hoffnung weiter. „Solche Menschen braucht unsere Zeit!“, betonte Pater Bihlmayer.

Pater Schulz zeigte auf, dass auch aus einem „Lausbub“ ein wahrhafter Nachfolger Don Boscos werden kann. Geboren in Memel als Sohn eines deutschen und einer Litauerin kam er nach der Flucht – sein Vater starb hierbei als er seinen Sohn an der Hand führte – schließlich nach Lampertheim ans litauische Gymnasium. Nach schwierigen Jahren ging er nach Italien zu einer Salesianerschule und ins Noviziat. Hier erlebte er, wie diese Brüder ihr ganzes Lben in den dienst für die jungen Menschen stellten. Dies faszinierte ihn.



Nach verschiedenen Stationen kam er nach Afrika. „Ich bereue bis heute nicht meine Entscheidung für Ruanda.“ Er war fasziniert von diesem Land und er sei dies noch immer. „Ich hatte ein Paradies gefunden mit den einfachen Leuten in ihren Lehmhütten. Sie leben unbekümmert. Wenn jemand vorbeikommt wird er zum Essen eingeladen auch wenn sie selbst sehr wenig haben.“ Zunächst galt es die Sprache zu erlernen. Um dies zu können müsse man erst die Mentalität der Menschen verstehen. In Afrika habe der Kolonialismus enormen Schaden angerichtet und bis heute schlimme Spuren hinterlassen, verwies der Pater auf so manche Diktatur.



Der Pater bemühte sich den einfachen Leuten zu helfen. Er wurde von Jugendlichen begleitet, die ihn schließlich baten, auch ihnen zu helfen. So baute er ein Jugenddorf mit Ausbildungsmöglichkeiten auf. Bernhard Vogel, damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, begründete eine Patenschaft. Ein größeres Landstück wurde urbar gemacht, Tiere angeschafft. Die Mutter des Paters half mit.



Als das Jugenddorf finanziell autonom war brach die Hölle aus. Pater Schulz erlebte wie die Spannungen zunahmen. Er selbst kam auf eine Abschussliste, erhielt einen Drohbrief. In seinen Predigten sprach er dennoch klar an, wie sehr es ihn schmerze, wenn Leute ermordet wurden. Das Radio sagte dass diese Morde notwendig seien. Am 6. April 1994 hatte er ein komisches Gefühl. Mit zwei Kleinbussen fuhr er mit Jugendlichen in einen Wildpark, wollte Abstand haben. Schließlich war die Präsidentenmaschine abgeschossen worden und das große Morden begann.



Er wurde von UNO-Soldaten aus dem Land gebracht, zerrissen vom Schmerz. Von seinen 120 Jugendlichen überlebten nur 20. In Hamburg kam er in ein Fernsehstudio, danach sagten ihm zwei Techniker: Was wir heute erlebten war kein normaler Sendeabend, Können wir helfen? Eine riesige Hilfsaktion begann. Noch bevor die Kämpfe zu Ende waren kehrte Pater Schulz zurück nach Ruanda.



Das Jugenddorf war zerstört. In der Kirche des Ortes waren 1280 Menschen brutal ermordet worden. Ein junger Priester wollte in dieser Kirche – seiner Heimatkirche – zum Priester geweiht werden, weil dort seine Angehörigen gestorben waren. Unter Schutz von Soldaten des heutigen Präsidenten Kagame konnte dieser zum Priester geweiht werden. „Wir geben nicht auf“, habe er damals gesagt, erinnerte sich Pater Schulz. So vergaß er seinen Schmerz und hatte eine neue große Aufgabe. „Ich bekam wieder Elan und Mut“.



Heute ist seine Einrichtung in Ruanda ein Waisenhaus für hundert Kinder, eine Oberschule und es werden rund 700 Kinder im Umfeld als Patenschaft auf Distanz betreut. „Junge Menschen brauchen Motivation“, glaube er an die Worte Christi. Junge Menschen lechzten nach echten Aufgaben. „Ich gebe nicht auf.“ Das war ihm damals wie heute klar. Ausdrücklich grüßt er die vielen Freunde und Freundinnen im Landkreis Kronach.