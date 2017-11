Blousmusigg, Kellerbier und viel Sand

Die FFW Höferänger lädt am morgigen Himmelfahrtstag wieder zu ihrem traditionellen Dorffest ein. Beginn um 10 Uhr mit einem Gottesdienst am Feuerwehrhaus, anschließend Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen, Kinder können sich am Spielplatz austoben.Ab 16.00 Uhr musikalische Unterhaltung, ab 17.00 Uhr Gegrilltes und Barbetrieb.Am Feuerwehrhaus95326 Kulmbach10.00 UhrBeim Konzert zum Reformationsjubiläum des Concordia Chor der Concordia University aus Ann Arbor, Michigan, erklingt Musik der Reformation, Werke von Praetorius, Mendelssohn, Bach, etc.Eintritt freiKreuzkircheTilsiter Straße95326 Kulmbach19.00 UhrBrodwöschd, Brödla, Blousmusigg – wenn die Untersteinacher Blasmusik zum Vatertag einlädt, fehlt es an nichts.Musikerheim, BiergartenBahnhofplatz 1, 95369 Untersteinach10.00 – 20.00 UhrEs sprießt und blüht allerorten: Da gibt es doch nichts Schöneres als eine naturkundliche Wanderung von Jöslein durch das Rottelbach-Tal mit seiner Vielfalt an Wald-, Gewässer- und Feuchtgebietstypen.Weglänge von 6 Kilometern, für Familien geeignet, wenn möglich bitte ein Fernglas mitbringen.BN Ortsgruppe Neudrossenfeld, Robert MüllerTel. 09203/1665Treffpunkt: in der Ortsmitte von Jöslein an der Bushaltestelle vor dem ehemaligen Gasthof Waldeslust.95512 Jöslein16.00 UhrEine wahre Schlammschlacht bricht in dem bitterbösen Volksstück von Fitzgerald Kusz aus, denn es geht um den Bau einer neuen Kläranlage in einer fränkischen Gemeinde. Dafür rührt der örtliche Bürgermeister vehement die Werbetrommel und nutzt die Eigeninteressen der Ausschussmitglieder geschickt für sich. Ein Jahr später ist die Kläranlage defekt und die Baufirma insolvent. Wie es weitergeht, erfährt man vor Ort.Naturbühne TrebgastAm Wehelitzer Berg 1595367 TrebgastTelefon: 09227 / 5910Wenn die Himmelkroner Hobbybrauer ihr 25-jähriges Bestehen zusammen mit der bekannten Gruppe "Die Zillertaler" und der achtköpfigen Irish-Folk-Band "Lads go Buskin", ist etwas geboten.Neben dem kirchweihbekannten Gramppus Kellerbier gibt es bernsteinfarbenes Hefeweißbier und ein schottisches Stout. Als Überraschung haben die Himmelkroner einen Gramppus Doppelbock gebraut. Da bleibt kein Auge trocken und die Kehle sowieso nicht.26.05. Die Zillertaler, 20.00 Uhr27.05. Lads go Buskin, 20.00 UhrBei beiden Einlass ab 18.00 UhrMarkgrafenstraße 895502 Himmelkron18.00 – 23.00 UhrEbenso gut lässt es sich am Wochenende auf der Kauerndorfer Kerwa feiern.Samstag: Beginn: 16.30 Uhr18.30 Uhr Krenfleisch mit Klößen20.00 Uhr Tanz mit SAFARISonntag: 10.00 Uhr GottesdienstWeißwurstfrühschoppen mit dem Musikverein BurghaigAb 14.30 Uhr Familiennachmittag95361 KödnitzWer kennt schon die vielen Anekdoten, die sich um die Bierstadt Kulmbach ranken? Bei der Kostümführung "Kulmbacher Gschichtla" werden Neugierige von Erzählerin Gerda eingeweiht.Telefonische Anmeldung (wegen begrenzter Teilnehmerzahl):Tourist-Information der Stadt Kulmbach,Buchbindergasse 5,95326 KulmbachTelefon: 09221/9588-015.00 UhrSandstein prägt vielerorts das Aussehen unserer Dörfer und Städte. Doch woher kommt er eigentlich? Wie entsteht er und welche Bedeutung hat er für uns heute? Die geologisch-geschichtliche Exkursion „ Entlang der Pechgrabener Steinfuhr - Eine Zeitreise vom Erdmittelalter ins 21. Jahrhundert“ beantwortet diese Fragen.Treff: Parkplatz Ortsmitte Pechgraben am alten Schulhaus /Dorfweiher,95512 NeudrossenfeldGEOPARK Bayern-Böhmen e. V.Viel Spaß wünscht Ihre Gemeindereporterin Susanne Benker!