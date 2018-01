Beethoven, Bier, knackige Äpfel und ein kleiner Fluss in großem Bett

Ja! Bei der "Nach-Kerwa" mit Wirtshaussingen der Schützengesellschaft Wirsberg gibt es Kerwaspezialitäten aus der Küche, Bier, Wein, Weib und Gesang mit dem Kulmbacher Bierführer Jürgen Treppner und Harriet, seiner musikalischen Begleiterin.SchützenhausKulmbacher Straße95339 Wirsberg19.00 Uhrder Musikfreunde Obermain ist etwas für alle dabei. Es gibt z.B. Volksmusik, Schlager, Evergreens, Dixi, Jazz, Klassik.Anmeldung und Platzreservierungen unter Tel. 09203-686311.Kulmbacher Straße 295367 Trebgast19.30 Uhrzeigt die Vernissage des zur Ausstellung „Wenn Bilder aus dem Rahmen fallen“ von Adolf SchieberEinkaufszentrum Fritz, Bildergalerie (1. Stock)Fritz-Hornschuch-Straße 995326 Kulmbach18.00 Uhr– für alle Gartenliebhaber bietet der Herbstpflanzen-Flohmarkt des Fördervereins der Werkstatt für behinderte Menschen eine breite Auswahl zu günstigen Preisen. Der volle Erlös kommt ausschließlich den Menschen mit Behinderung zu Gute. Die fachmännische Beratung übernehmen die ehrenamtlichen Mitglieder des Fördervereins.Alte Mia Straße 195326 Melkendorf8.00 – 11.00 Uhrkann bei "Beethoven pur" mit den Hofer Symphonikern den Klängen des deutschen Komponisten lauschen. Solist ist der junge Geiger Tobias Feldmann , am Pult steht die Dirigentin Ljubka Biagioni zu Guttenberg. Stadt KulmbachDr.-Stammberger-HalleSutte95326 Kulmbach20.00 Uhr- wo kommt das eigentlich her? Bei der Führung „Sprichwörtliches aus den Markgrafenzimmern“ auf der Plassenburg Kulmbach erfahren kleine Besucher ab 6 Jahren, woher viele unserer Sprichwörter kommen.Plassenburg KulmbachTreffpunkt: MuseumskasseFestungsberg 2695326 Kulmbach14.15 Uhrals das Obst aus dem Supermarkt, doch fast keiner kennt sie mehr. Bei einer obstsortenkundliche Führung mit dem Pomologen Wolfgang Subal werden hauptsächlich alte Apfel- und Birnensorten vorgestellt, die schon weitgehend aus den Baumschulangeboten verschwunden sind. Die Führung erfolgt im Rahmen des Biodiversitätsprojekts der Regierung von Oberfranken „Sicherung der Obstsortenvielfalt in Oberfranken“. Wer wissen will, was da eigentlich in seinem Garten wächst, kann ab 16 Uhr in der Dorfscheune Trumsdorf mitgebrachte Früchte (bitte 6 pro Sorte/Baum) bestimmen lassen. Nachfragen beantwortet der Kreisfachberater für Gartenbau, Friedhelm Haun unter 09221/707-553.Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof95349 Trumsdorf14.00 Uhrder Sängergruppe Steinach zu hören sein. Bei dem geistlichen Konzert wirken z.B. die Gesangvereine Rugendorf, „Cäcilia“ Hohenberg, „Concordia“ Grafengehaig, „Liederkranz“ Untersteinach sowie ein Bläserensemble der Dorfmusik Rugendorf und Heiner Beyer an der Orgel mit. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden erbeten. Der Reinerlös ist für die Renovierung des Rugendorfer Gotteshauses bestimmt.Kirche St. Erhard und St. JakobHuthergasse95365 Rugendorf17.00 Uhrerfahren junge Forscher/innen auf der geologisch-naturkundlichen Exkursion von der Pechgrabener Sandgrube bis zum Trebgastbach mit Geoparkrangerin Isabelle Stickling. Auf den Spuren von wackeren Steinzeitkerlen und grummeligen Zwergen begeben wir uns in eiszeitliche Welten und spüren Jahrtausendfluten und Schlammschlachten nach. Bringt einen Erwachsenen als euren Assistenten mit. Denkt an festes Schuhwerk/Gummistiefel.Wegstrecke rund 2,5 KilometerAlter: ab 4 Jahren mit Begleitperson bis 13 Jahre.Treffpunkt: Einfahrt Sandgrube an der Kreisstraße KU 14 zw. Pechgraben und Zoltmühle95512 Neudrossenfeld13.30 UhrSamstag: Kerwa mit Kerwa-GaudifußballspielLandjugend ZaubachBolzplatz am Landjugendheim95346 Unterzaubach14.00 UhrTraditioneller KirchweihtanzFestzelt am Landjugendheim95346 Unterzaubach20.00 UhrKerwa-Rumspielen 95346 Zaubach12.00 UhrViel Spaß wünscht Ihre Gemeindereporterin Susanne Benker!