23.000 Euro für Vereine aus Altendorf, Buttenheim und Pettstadt

Die Vereine hatten für das kommunale Glasfasernetz geworben und haben jetzt als Dankeschön dafür von den Stadtwerken Bamberg Spendenschecks erhalten.



Von der Freiwilligen Feuerwehr bis zur Elterninitiative des Kindergartens: Im Frühjahr haben auch die Vereine in den drei BürgerNet-Gemeinden mit vereinten Kräften mitgeholfen, dass das kommunale Glasfasernetz realisiert werden kann: „Mit der Spende möchten wir uns herzlich für dieses Engagement bedanken“, so die beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Bamberg, Klaus Rubach und Dr. Michael Fiedeldey, anlässlich der Spendenübergabe auf dem Löwenbräu Keller in Buttenheim. Gemeinsam mit Hans Jürgen Bengel, dem Geschäftsführer der STWB-Telekommunikationstochter Stadtnetz Bamberg konnten sie insgesamt 62 Schecks an die Vereine aus Altendorf, Buttenheim und Pettstadt verteilen: „Diese breite Unterstützung zeigt, dass das Glasfasernetz den Namen BürgerNet vollkommen zu Recht trägt: ein Netz von den Bürgern für die Bürger“, so Bengel bei der Feierstunde.



Schon im Herbst können die ersten Haushalte und Unternehmen mit 500 Megabit pro Sekunde über das neue BürgerNet im Internet surfen, telefonieren und fernsehen. Die Gemeinden bauen die Glasfaserinfrastruktur bis in jedes Haus in Eigenregie auf; die Stadtnetz Bamberg pachtet das Netz und gewährleistet den reibungslosen Betrieb und Kundenservice.



Liste der unterstützten Vereine

Altendorf:

1. FCN-Fan-Club ATTACKE 1991

1. Kegelclub Seußling

Angelverein Altendorf

FC Altendorf

FFW Altendorf

FFW Seußling

Gartenbauverein Seußling

Kath. Kirchenstiftung Altendorf

Kath. Kirchenstiftung Seußling

Kindertagesstätte „Kürbisland“

Modellclub Seußling

Obst- und Gartenbauverein Altendorf

Obst- und Gartenbauverein Seußling

SKC Seußling

XONX-Verein Altendorf



Buttenheim:

Bürgerverein Dreuschendorf

Dorfgemeinschaftsverein Ketschendorf

FFW Buttenheim

FFW Dreuschendorf

Gartenbauverein Buttenheim

Gartenbauverein Stackendorf

Gemeindebücherei Buttenheim

Gemeinschaftshaus Tiefenhöchstadt

Georgen-Kegler Buttenheim

Georgenkeller Buttenheim

Jagdgenossenschaft Stackendorf

JFG Deichselbach Regnitzau

Katholischer Deutscher Frauenbund Buttenheim

Kindertagesstätte Sonnenblume

Löwen-Kegler Buttenheim

Musik- und Gesangsverein Buttenheim

Musikverein Buttenheim

Pferdefreunde Buttenheim

Phönix Buttenheim

Schloßkindergarten Gunzendorf

Singgemeinschaft Gunzendorf

Singkreis Buttenheim

FFW Gunzendorf

FFW Ketschendorf

FFW Stackendorf

Förderverein Grundschule Buttenheim

FSG / DK Gunzendorf

Motorradclub „The Road goes on forever“

Obst- und Gartenbauverein Gunzendorf

Reservistenkameradschaft

St. Joseph Verein



Pettstadt:

Anglerverein Pettstadt

Bürgernahe Liste Pettstadt e.V.

Bücherei Pettstadt

CSU

FFW Pettstadt

Kindertagesstätte St. Anna Pettstadt

Musik- und Gesangsverein Pettstadt

Obst- und Gartenbauverein Pettstadt

Pettstadter KULT.schmiede

Pfarrgemeinderat Pettstadt

Rechtlergemeinschaft Pettstadt

Saufmoggl Pettstadt

Schützenverein Pettstadt

Soldaten- und Kameradenverein Pettstadt

Stammtisch „Schrauderos“

SV Pettstadt e.V.



Jan Giersberg