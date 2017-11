Zirndorf: Zwei Exhibitionisten belästigen Kinder

Zwei verschiedene Exhibitionisten sind am Samstag in Zirndorf (Landkreis Fürth) in Erscheinung getreten. Wie die Polizei berichtet, sollen mehrere Kinder Zeugen der Taten gewesen sein. Beide Männer sind flüchtig und werden mit Beschreibung von der Polizei gesucht.



Der erste Fall ereignete sich am späten Nachmittag gegen 16.45 Uhr in der Siedlerstraße. Der Exhibitionist zeigte sich zwei Kindern, die sich auf dem Nachhauseweg befanden. Er flüchtete in Richtung Banderbacher Straße und wurde wie folgt beschreiben:

- Zirka 1,75 Meter groß

- Mitte 30

- schwarze, kurze Haare

- zur Tatzeit mit einer braun-schwarzen Jacke sowie einem auffällig weiß-grün-blau karierten Hemd bekleidet



Mädchen mit Hund belästigt

Der zweite Fall passierte gegen 19 Uhr im Bereich des Pfarrhofes. Der Täter zeigte sich wiederum in schamverletzender Weise gegenüber zwei Mädchen, die mit ihrem Hund unterwegs waren. Auch dieser Mann flüchtete, wurde aber möglicherweise von einer noch unbekannten Hundehalterin gesehen. Sie kam zur fraglichen Zeit mit einem weiß-schwarzen Beagle vorbei und wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Die Beschreibung des Täters in diesem Fall lautet:

- Zirka 30 Jahre alt

- schlank

- schwarze Haare

- zur Tatzeit mit einer hellen Hose sowie einer hüftlangen Jacke bekleidet



Ein nahezu gleich beschriebener Mann fiel ein paar Minuten später, gegen 19.10 Uhr, in der Hochstraße auf. Die geschädigten Kinder liefen in Richtung Flurstraße, als der Unbekannte im Vorbeigehen seine Hose öffnete. Die Mädchen rannten sofort weg, der Täter floh trotz unverzüglicher Fahndung.



Hinweise zu den Taten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 / 2112-3333 entgegen. In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.