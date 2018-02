Zeugen gesucht: Zwei Männer bedrohen Frau in Fürth und fordern Geld

Zeugen gesucht



Zwei bislang unbekannte Männer bedrohten am Mittwoch eine Frau in einer Grünanlage in Fürth und forderten Geld von ihr. Die Fürther Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit der U-Bahn aus Richtung Nürnberg unterwegs. An der Haltestelle Jakobinenstraße stieg sie aus und lief in Richtung Nürnberger Straße. In der Grünanlage, Platz der Opfer des Faschismus, hielten sie gegen 18.15 Uhr zwei junge Männer an und forderten Bargeld von ihr.Nachdem dies zunächst nicht erfolgreich war, bedrohten sie das Opfer mit einem unbekannten Gegenstand. Aus Angst übergab die Geschädigte ihr Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend zurück in Richtung Jakobinenstraße.Die beiden Täter sind zwischen 20 bis 25 Jahre alt, etwa 160 bis 165 cm groß, möglicherweise nordafrikanisches Aussehen, sprachen deutsch mit ausländischem Akzen. Der erste Täter war bekleidet mit olivfarbenem Kapuzenpullover, der zweite mit dunkler Jacke und Jeans.Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen die beiden Männer bereits im Vorfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.