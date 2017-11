Vier Fälle in vier Tagen: Erneut Exhibitionist in Zirndorf

dvd/jgö



Am Dienstag ist im Stadtgebiet Zirndorf schon wieder ein Exhibitionist unterwegs gewesen. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugen.Gegen 13.30 Uhr trat der Unbekannte einem Mädchen in der Fußgängerunterführung am Bahnhof in Richtung Ladenzeile in schamverletzender Weise gegenüber. Nachdem das Mädchen die Flucht ergriff, entfernte sich der Mann in Richtung der Gleise. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit weißen Turnschuhen, einer grauen, engen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit auffällig großem weißen Rückenaufdruck.In Zirndorf waren in der jüngsten Zeit vermehrt Exhibitionisten unterwegs. Erst am Montagmittag hatte sich ein Unbekannter vor einem Schulkind entblößt . Und auch am Wochenende gab es zwei Fälle, in denen wiederum Kinder belästigt wurden . Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, wird nach Angaben der Polizei derzeit geprüft.Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken: (0911) 2112 - 3333.