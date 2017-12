Verdächtiger Gegenstand in Fürth gefunden: Firmengebäude geräumt

ak



Wie Bert Rauenbusch vom Polizeipräsidium Mittelfranken auf inFranken.de-Anfrage bestätigt, wurde bei in einem Firmengebäude in Fürth ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Um was es sich dabei genau handelt, darüber gab es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Auskunft. Gerüchte, wonach es sich dabei um ein Paket handele, wollte Rauenbusch weder bestätigen noch dementieren.Die rund 200 Personen in dem Gebäude in der Dr.-Mack-Straße verließen das Gebäude ruhig und geordnet. Sie sind derzeit in Bussen der VAG untergebracht. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt und überprüft.Zur Stunde (Stand: 15.30 Uhr) nehmen Spezialisten aus München den verdächtigen Gegenstand genauer unter die Lupe - darunter auch Sprengstoffspezialisten.Ob es einen Zusammenhang mit den aktuellen Paket-Erpressungsversuchen bei DHL gibt, ist unklar.