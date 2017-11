Unfall mit zwei Verletzten in Obermichelbach nach Ampelausfall

Weier



Zwei Verletzte waren die Folge eines Unfalls in Obermichelbach (Landkreis Fürth) am Samstagnachmittag. Wie die Polizei mitteilte, war die Ampel an einer Kreuzung ausgefallen.Ein Mazda-Fahrer befuhr die Obermichelbacher Straße in Richtung Fürth. An der Kreuzung zur Vacher Straße war zu dem Zeitpunkt die Ampel ausgefallen. Der Mazda-Fahrer hätte deshalb am Stop-Schuld warten müssen, doch er fuhr in die Kreuzung, um nach Vach abzubiegen.Ein aus Vach kommender VW, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war, kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Mazda. Zwei Personen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Unfallbereich kam es für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.