Unfall in Fürth: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Donnerstagvormittag (27.07.2017) ereignete sich in Fürth ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrollers schwere Verletzungen erlitt. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Laut Polizei befuhr gegen 09:30 Uhr der 56-Jährige hinter einem Pkw die Waldstraße in Richtung Höfener Straße. Nach Aussage des Zweiradfahrers habe der 58-jährige Pkw-Fahrer plötzlich abgebremst und sei, ohne zu blinken, mit seinem Fiat nach rechts zur Firma Dehner abgebogen.



Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste der Zweiradfahrer stark ab und stürzte ohne Kontakt zum Auto auf der regennassen Fahrbahn.



Der Rettungsdienst verbrachte den schwerer Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach einer ersten Schätzung entstand an dem Kraftrad ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.



Da die beiden Unfallbeteiligten hinsichtlich des Abbiege- und Bremsverhaltens des Pkw-Fahrers konträre Angaben machten, bittet die Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911 973997-171 um Zeugenhinweise.