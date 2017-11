Tödlicher Unfall: Radfahrer in Zirndorf von Pkw überrollt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag in Zirndorf getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Nach aktueller Erkenntnislage befuhren kurz nach 8 Uhr mehrere Fahrzeuge die Rothenburger Straße stadteinwärts.



Auf Höhe der ampelgeregelten Einmündung mit der Robert-Bosch-Straße kam es im Bereich der Fußgängerfurt zur Kollision zwischen einem 53-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw, der von einer 38-Jährigen gesteuert wurde. Der Radfahrer wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, steht aber unter Schock.



Sachverständiger an Unfallstelle

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle zur Unterstützung der polizeilichen Ermittlungen gebeten. Das unfallbeteiligte Fahrzeug sowie ein weiteres Auto, dessen Beteiligung noch nicht geklärt ist, wurden sichergestellt.