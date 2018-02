Tödliche Unfallflucht bei Fürth: Die Suche nach dem Fahrer

Rückblick: Passanten entdecken Toten in der Mühlstraße



Nachdem am Montag, den 12. Februar ein 56-jähriger Mann tot in Stein bei Nürnberg gefunden wurde, geht die Polizei weiter von einem Verkehrsunfall aus. Eine eigene Ermittlungskommission fahndet nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher und sucht in diesem Zusammenhang weiter nach Hinweisen und Zeugen.Die Ermittlungen werden intensiv durch die "EKO Mühlstraße", die aus vier Beamten der Fürther Polizei besteht, geführt. Bisher ergaben sich noch keine konkreten Hinweise auf den Unfallhergang.Mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei werden die Beamten am Donnerstag, dem 22. Februar, ab 15 Uhr im weiteren Bereich des Unfallortes Haus- und Zeugenbefragungen durchführen. Dadurch sollen weitere Hinweise gewonnen werden.Gegen 20 Uhr hatten Passanten in der Mühlstraße den toten 56-Jährigen entdeckt . Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der 56-jährige Mann wies schwere Verletzungen auf, so die Polizei. Die Obduktion des Toten deutete auf einen Verkehrsunfall hin. An der Unfallstelle entdeckten Polizisten ein offenbar nachträglich an einem Fahrzeug verbautes, längliches Tagfahrlicht mit schwarzer Umrandung (Breite circa 15 cm, Höhe circa 3 cm) sowie diverse schwarze Kunststoffteile. Sie bilden weiterhin die zentralen Hinweise auf den Unfallflüchtigen.