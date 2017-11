Die Franken unterlagen am Freitagabend im Kellerduell beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:3 (0:0). Der Schwede Sebastian Andersson entschied die Partie für die zuvor sieglosen Pfälzer innerhalb von neun Minuten mit einem Hattrick (71./74./80.).



Der neue FCK-Trainer Jeff Strasser feierte einen perfekten Einstand. Mit fünf Punkten zog der FCK in der Tabelle an den Fürthern vorbei. Für den neuen Fürther Coach Damir Buric war es im vierten Spiel die dritte Niederlage.