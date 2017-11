Fürth gegen Nürnberg: Quiz zum Frankenderby - Wie gut kennst du dich aus?

Am Sonntag ist es endlich soweit. Das Duell der Erzrivalen steht an. Nein, nicht Merkel gegen Schulz, sondern die SpVgg Greuther Fürth trifft im 263. Frankenderby auf den 1.FC Nürnberg. Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof.Besonders die Clubberer dürften mit breiter Brust in die Partie gehen, nachdem sie aus den letzten beiden Spieltagen sechs Punkte und neun Tore verbuchen konnten und damit aktuell auf dem vierten Platz stehen. Die Kleeblätter hingegen wurden nach ihrem starken Sieg gegen Fortuna Düsseldorf eiskalt erwischt. In Braunschweig unterlag das Team von Trainer Damir Buric am Mittwoch Abend mit 0:3. Damit bleibt die SpVgg Greuther Fürth auf dem vorletzten Tabellenplatz und kann somit die drei Punkte gegen den Club sehr dringend gebrauchen.Das Frankenderby hatte schon immer viel für unvergessliche Momente übrig. Kennst du sie alle? Beweise es und versuch dein Glück bei unserem Frankenderby-Quiz!