Zuljs Lupfer beschert Greuther Fürth den 400. Zweitliga-Sieg

Die Mannschaft von Trainer Janos Radoki gewann am Samstag vor 7978 Zuschauern mit 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf und überholte die Rheinländer in der Tabelle.



Robert Zulj (41. Minute) mit seinem zweiten Saisontor bescherte dem Kleeblatt in ihrem 977. Ligaspiel den achten Saisonsieg. Die Fortuna wartet indes schon seit acht Partien auf einen Dreier. Während die Fürther nach einem schwachen Duell auf Platz zehn kletterten, rutschten die Düsseldorfer auf Rang zwölf ab.



"Für uns steht der wichtige Sieg und das zweite Mal zu Null nacheinander", sagte Radoki. "Das war kein schönes Spiel, es war ein dreckiger Sieg", meinte Zulj.



Zulj sorgt für den einzigen Höhepunkt

Schon vor dem 21. Spieltag hatte sich Coach Radoki festgelegt, nach dem 0:0 gegen Erzgebirge Aue in seiner Mannschaft wieder zurückzurotieren. Insgesamt nahm er vier Änderungen vor, unter anderen war der zuletzt gelbgesperrte Zulj wieder dabei. Und der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler sorgte auch für den einzigen Höhepunkt in der ersten Hälfte.



Khaled Narey schlug eine Maßflanke von der rechten Seite auf Angreifer Serdar Dursun, der den Düsseldorfer Verteidiger Kevin Akpoguma anköpfte. Von dessen Rücken fiel der Ball Zulj vor die Füße, der Torwart Michael Rensing lässig überlupfte. Es war die einzige echte herausgespielte Chance der Fürther in den ersten 45 Minuten.



Präzision und Entschlossenheit waren jedoch auch im Spiel der Gäste nicht zu sehen. Nach einem stümperhaften Ballverlust des Fürther Kapitäns Marco Caligiuri konnte aber weder Axel Bellinghausen (12.) noch später Rouwen Hennings (34.) Kapital schlagen.



Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel hatten es dann gleich in sich, und die Fürther entgingen nur mit Glück dem Ausgleich. Erst setzte Akpoguma (46.) einen Kopfball an den rechten Pfosten, dann verpasste Ihlas Bebou (47.) nur um wenige Zentimeter den Ball vor SpVgg-Schlussmann Balazs Megyeri.



Spannende Szenen waren bis auf einen Kopfball des Fürthers Marcel Franke (85.) anschließend in der niveauarmen Begegnung nicht mehr zu verzeichnen. Am Ende durften die Fürther jubeln, hätten sich über eine Punkteteilung aber nicht beschweren dürfen.