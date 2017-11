SpVgg Greuther Fürth startet mit fünf Neuen in die Vorbereitung - Zulj fehlt

Bei der ersten Einheit des Fußball-Zweitligisten begrüßte Trainer Janos Radoki am Montag die Neulinge Philipp Hofmann, Timo Königsmann, Richard Magyar, Manuel Torres und Sebastian Ernst. Der am Wochenende von 1860 München verpflichtete Mittelfeldspieler Maximilian Wittek absolvierte am Vormittag den Medizincheck. Einzig Nik Omladic fehlte von den neuen Profis bei der Einheit, weil er noch Urlaub hatte.







Coach Radoki hofft, durch die Neuverpflichtungen die etlichen erfahrenen Abgänge kompensiert zu haben. "Wir haben das Vakuum an Führungsspielern aufgefüllt", sagte er dem "Kicker" (Montag). Für eine Prognose für die neue Spielzeit sei es zu früh, meinte er am Rande des Trainings. "Wir haben gute Leute dazubekommen. Aber ich muss auch sehen, was sie auf dem Platz umsetzen", sagte er.



Zulj fehlt beim Trainingsauftakt - Zukunft ungewiss

Ob Robert Zulj den Fürthern als Spielmacher erhalten bleibt, ist offen. Der Österreicher fehlte beim Training am Montag, weil er sich noch nicht über seine Zukunft entschieden habe, hieß es.



Die Franken bestreiten am Wochenende ihre ersten Testspiele gegen die unterklassige SpVgg Ansbach (Samstag/16.00 Uhr) und den VfR Aalen (Sonntag/16.00 Uhr).