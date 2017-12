Schwerer Unfall bei Fürth: Feuerwehr muss Rentnerin aus Wrack befreien

Bei einem schweren Unfall im Fürther Westen wurde die 78-jährige Fahrerin eines VW Polo am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr so schwer verletzt, dass sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Frau war auf der Heilstättenstraße zwischen Wachendorf und Oberfürberg unterwegs. In einer Kurve stieß die Rentnerin frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter zusammen, in dem zwei Personen saßen.Die alarmierte Feuerwehr musste die Seniorin aus ihrem zerstörten Auto befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Schwere der Verletzungen ist noch nicht geklärt. Die Frau steht unter Schock. Die beiden Insassen des Sprinters wurden leicht verletzt und konnten vor Ort ambulant behandelt werden.Die Straße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.