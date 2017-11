Schon wieder Exhibitionist in Zirndorf unterwegs

Wie die Polizei berichtet, zeigte sich der Täter am Montag gegen 11.20 Uhr gegenüber einer erwachsenen Frau, die im Zimmermannspark nahe der öffentlichen Toilette unterwegs war.Die Geschädigte rannte weg und der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Er konnte durch die Polizei, die gegen 11:35 Uhr alarmiert wurde und unverzüglich mit mehreren Streifen nach ihm fahndete, nicht mehr angetroffen werden.Beschreibung des Mannes: Ca. 30 bis 45 Jahre alt, 175 cm groß, südländisches Aussehen, auffällig schmal rasierter Bart rings um das Gesicht von den Koteletten bis übers Kinn, deutliche Kratzspur auf dem Handrücken und zur Tatzeit mit einer dunklen Jeanshose sowie einer schwarzen Winterdaunenjacke bekleidet, unter der er ein Kapuzenoberteil trug.Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 entgegen.In Zirndorf kam es in der vergangenen Woche immer wieder zu derartigen Vorfällen.