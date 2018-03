Schnee und Eis sorgen für Unfälle in ganz Franken

Auch Mitte März ist in Franken noch nichts vom Frühling zu spüren. So setzte in der Nacht zum Sonntag (18.03.2018) rund um das Fürther Rathaus dichtes Schneetreiben ein. In der Folge waren die Straßen in Fürth, wie auch in vielen anderen Orten in Franken, schneebedeckt.An vielen Orten sorgte die Glätte für Unfälle. In Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen rutschte ein 24-jähriger Autofahrer im Ortsteil Trimberg auf der glatten Fahrbahn mit seinem Fahrzeug, trotz langsamer Fahrweise, gegen die Ecke eines Hauses in der Brückenstraße. Am Auto des 24-jährigen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. An der Hausfassade wurde der Putz beschädigt.In Ansbach gerieten zweimal Autos wegen der Schneeglätte ins Rutschen und stießen mit geparkten Autos zusammen. Beide Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen. In einem der Fälle wurden beide beteiligten Autos massiv beschädigt.Die Polizei Hof meldet drei Glätteunfälle. Auf der A9 geriet Ein 59-jähriger Kleintransporterfahrer aus Sachsen am Samstagfrüh zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Münchberg beim Fahrstreifenwechsel auf die schneebedeckte linke Spur ins Schleudern. Hiernach krachte er gegen die mittige Betonleitwand und in einen rechts fahrenden polnischen Sattelzug.Dessen Tank riss daraufhin und mehrere hundert Liter Diesel liefen aus. Die Autobahnmeisterei, das Technische Hilfswerk und die Freiwillige Feuerwehr aus Gefrees rückten schließlich zur Absicherung und zum Abbinden der ausgetretenen Flüssigkeiten an. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.Mindestens 5.000 Euro Sachschaden verursachte am frühen Sonntagmorgen ein 20-Jähriger, als er in der Lärchenhöhe in Weidach (Landkreis Coburg) mit seinem Auto aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Straße abkam. Dabei beschädigte er den Zaun eines angrenzenden Einfamilienhauses. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt.