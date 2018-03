Raubüberfälle in Nürnberg und Fürth - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Der Tatverdächtige raubte in Fürth eine 56-Jährige Frau aus





Bei einer Kontrolle schnappte man den Tatverdächtigen





19-Jähriger wohl auch Täter bei Raubüberfall in Nürnberg





19-Jähriger und 17-Jährige legen Geständnis ab



Zivilkräfte der Nürnberger Polizei nahmen am Freitagmorgen(16.03.2018) zwei Personen fest. Wie die Polizei berichtet, stehen sie in dringendem Verdacht, zwei Raubüberfalle auf Frauen in Nürnberg und Fürth begangen zu haben.Gegen 23.30 Uhr war eine 56 Jahre alte Frau in der Habichtstraße in Fürth unterwegs. Ein vermummter Mann kam auf sie zu und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dies gelang zunächst nicht.Anschließend bedrohte sie der Täter, woraufhin die verängstigte Frau einen geringen Bargeldbetrag aushändigte.Der Täter flüchtete anschließend mit einem Auto. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen blieb zunächst erfolglos. Aufgrund der sehr guten Beschreibung des Täters und des Fluchtfahrzeuges stellte eine Zivilstreife der Nürnberger Polizei wenige Stunden später in der Nürnberger Südstadt eine Person fest, auf die die Beschreibung zutraf. Zudem stieg sie in ein mögliches Tatfahrzeug ein. Eine wenig später durchgeführte Kontrolle ergab sich der dringende Tatverdacht, dass es sich bei dem 19 Jahre alten Insassen um den möglichen Räuber handeln könnte. Eine 17-Jährige saß ebenfalls im Fahrzeug.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernahm die weitere Sachbearbeitung. Die Beamten erkannten Parallelen zu einem ähnlich gelagerten Fall, der sich tags zuvor in Nürnberg ereignet hatte. In enger Zusammenarbeit mit der Nürnberger Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht zusehends, dass der Festgenommene mit hoher Wahrscheinlichkeit an beiden Fällen beteiligt gewesen ist.Mit dem Sachverhalt konfrontiert, legte der Beschuldigte ein umfangreiches Geständnis ab und gab zu, sowohl die Frau in Nürnberg als auch die Geschädigte in Fürth überfallen zu haben. Seine jugendliche Begleiterin war ebenfalls an den Taten beteiligt und gestand ebenfalls. Entsprechende Beweismittel fanden sich im Besitz der Beschuldigten.Gegen das Duo leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren ein, welche noch andauern. Beide Opfer blieben glücklicherweise unverletzt.