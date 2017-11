Polizei fasst Diebesduo am Hauptbahnhof in Fürth

Bereits am 5. Januar kam es am Hauptbahnhof in Fürth zu einem Diebstahl, der von mehreren zunächst unbekannten Männern begangen worden war. Inzwischen sind zwei Tatverdächtige ermittelt. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.



Gegen 19 Uhr betraten die Männer den Kiosk im U-Bahnverteiler des Fürther Hauptbahnhofes. Dort hielten sie sich längere Zeit auf, zwei Täter lenkten die allein anwesende Verkäuferin ab. Komplizen der Männer stahlen inzwischen Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Unerkannt flüchteten alle Beteiligten.



Ermittler der Polizei in Fürth kamen nun vor kurzem zwei Tatverdächtigen auf die Spur. Anhand von Videoauswertungen und internen Hinweisen gelang es, zunächst einen 42-Jährigen zu identifizieren.



Der Mann fiel am 9. Januar dann in einem Kaufhaus als Ladendieb auf. Seinen mutmaßlichen Komplizen und Landsmann aus Osteuropa, einen 25-Jährigen, nahmen Polizeibeamte am 15. Januar nach einem Einbruch im Landkreis Erlangen-Höchstadt fest.



In beiden Fällen erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls gegen die noch unbekannten Mittäter dauern noch an.