Mittelfranken: Polizei schnappt Dealer mit 5 Kilo Heroin

Der Kriminalpolizei Fürth ist es am späten Freitagabend, 2. Februar gelungen, drei mutmaßliche Drogenhändler festzunehmen.Nach Angaben der mittelfränkischen Polizei erfolgte die Festnahme der Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 20 Jahren gegen 23:30 Uhr auf einem Parkplatz in Fürth-Poppenreuth.Das Trio wurde mit rund fünf Kilogramm Heroin aufgegriffen und kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bereits am Wochenende in Untersuchungshaft.