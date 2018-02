Mittelfranken: Aggressiver 23-Jähriger bedroht Mitbewohner und beißt Polizisten

Mehrere Streifen der Fürther Polizei waren nach Angaben der Polizei nötig, um am Freitagabend einen aggressiven 23-Jährigen zu überwältigen. Der junge Mann hat die Beamten schließlich beleidigt und einem in den Oberschenkel gebissen.Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten wegen eines heftigen Streits in eine Unterkunft in der Fürther Südstadt gerufen. Gegen 20.45 Uhr meldeten Zeugen eine erregte Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Karolinenstraße. Dabei soll ich ein 23-Jähriger besonders aggressiv verhalten - sogar seine Mitbewohner bedroht haben.Als die Polizeibeamten eingetroffen waren, richtete sich die Aggression sofort gegen sie, wie die Polizei mitteilt. Der junge Mann ließ sich nicht beruhigen - er versuchte sich schließlich in einem Zimmer einzusperren.Im Anschluss ging der Mann auf die Beamten los. Er beleidigte sie, schlug auf sie ein und biss einem sogar in den Oberschenkel, wie die Polizei mitteilt. Schließlich überwältigten ihn die Polizisten und brachten ihn gefesselt auf die Dienststelle. Eine Ärztin bescheinigte die Haftfähigkeit.Drei verletzte Beamte mussten in einem Klinikum ärztlich behandelt werden. Ein Verfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte wurde von der Fürther Polizei eingeleitet.