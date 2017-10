Landkreis Fürth: zwei Schwerverletzte bei Unfall

Heute Nachmittag (17.10.2017) ereignete sich im Landkreis Fürth ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Verkehrspolizei Fürth ist mit der Unfallaufnahme betraut.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Landwirt gegen 15:15 Uhr mit seinem Traktorgespann (Zugmaschine und Anhänger) die Verbindungsstraße zwischen Buchschwabach und Rohr. Kurz nach dem Ortsende Buchschwabach überholte ein 76-jähriger Kraftfahrer mit seinem Mercedes das Gespann. Beide fuhren in Richtung Rohr.



Aus noch unbekannter Ursache touchierte der Mercedes den Anhänger.

Dieser kippte um und riss den Traktor mit. Dabei wurde der Landwirt schwer, nach Angaben eines Notarztes möglicherweise sogar lebensgefährlich verletzt. Auch der Mercedesfahrer erlitt schwere Verletzungen.



Während der Traktorfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, transportierte der Rettungsdienst den Mercedesfahrer mit dem Rettungswagen in eine Klinik.