Landkreis Fürth: Toter Mann mitten auf der Straße gefunden - Polizei sucht Zeugen

Fahrerflucht möglich



Am Montagabend gegen 20.00 Uhr entdeckten Passanten einen auf der Fahrbahn der Mühlstraße liegenden Mann. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der 56-jährige Mann wies schwere Verletzungen auf, so die Polizei.Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 56-Jährige möglicherweise Opfer eines Verkehrsunfalles geworden ist. Laut Polizei war die Mühlstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Klärung des möglichen Unfallhergangs beauftragt.Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, wenn sie zu den folgenden Punkten etwas sagen können:- Verdächtige Wahrnehmungen zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr im Bereich der Mühlstraße- Hinweise auf, seit dem Montagabend, beschädigte FahrzeugeMit der Verkehrspolizei Fürth kann man sich unter der Telefonnummer0911 9739970 in Verbindung zu setzen.