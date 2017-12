Kassensturz bei Greuther Fürth: Kleeblatt verbucht rote Zahlen!

Verlust eines wichtigen Sponsors



Am Donnerstag stellte Geschäftsführer Helmut Hack die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016/2017 im Ronhof vor: Die SpVgg Greuther Fürth schreibt rote Zahlen! Der Fußball-Zweitligist verbuchte vor Steuern einen Verlust von 768.000 Euro.Im Vorjahr hatten die Mittelfranken noch einen Konzerngewinn von 542.000 Euro erzielt. Umgesetzt wurden 25,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital des Vereins beträgt 7,235 Millionen Euro."Das Ergebnis wurde von einem nicht planbaren Forderungsverlust eines wichtigen Sponsors im hohen sechsstelligen Bereich belastet. Daraus ergeben sich auch Einbußen für die laufende Saison. Dennoch verfügen wir weiterhin über eine gute Eigenkapitalquote. Wir sind gesund und liquide." sagte Kleeblatt-Geschäftsführer Helmut Hack auf der Pressekonferenz der Spielvereinigung.Auch Geschäftsführer Holger Schwiewagner äußerte sich zur weiteren finanziellen Entwicklung des Zweitligisten: "In einer solchen Situation zeigt es sich, wie wichtig unsere über Jahre hinweg vorausschauende, konservative Bilanz- und Geschäftspolitik ist. Wir werden dennoch alle Möglichkeiten nutzen, um künftig in allen Bereichen Kosten zu reduzieren."